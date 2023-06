Investigan las causas del fallecimiento de conocido joven periodista de Basavilbaso

En la mañana de este viernes, se pudo conocer la triste noticia sobre el sorpresivo fallecimiento de Nelson «Toto» Pena, conoció joven vecino de Basavilbaso de slo 21 años de edad, muy ligado al ambiente periodístico de esta localidad del departamento Uruguay.

La novedad generó un profundo dolor entre familiares, amigos y todos los que lo recuerdan con cariño por su pasión por pasión por el fútbol y contaba con asombrosa capacidad para comentar el juego que tanto amaba; su labor se reflejaba en cada proyecto en el que participaba, y su creatividad era una fuente inagotable de ideas frescas y originales, señalaron colegas de Riel FM.

Según se pudo saber, el joven fue hallado sin vida en la bañera de su casa, bajo la ducha abierta, desconociéndose por el momento los motivos del deceso.

Tras lo sucedido intervino personal policial y el cuerpo fue retirado del domicilio, dándose intervención a la Fiscalía a cargo de la doctora Gabriela Seró, pero lo el momento no se supo el causal de la muerte, trascendiendo solo que no se habrían encontrado indicios o señales de que pudieran hacer sospechar que las causas no fueran naturales.