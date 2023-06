Gimnasia y Depro en un partido clave

Gimnasia recibe esta tarde, desde las 16.30 a Depro por la fecha 16 del Torneo Federal A. Dirige el concordiense José Darío Sandoval.

El Lobo esta último mientras que Depro lo supera por seis unidades, siendo un rival directo en la pelea por no descender. El equipo de Marcelo Fuentes tendrá en cancha varios refuerzos que llegaron entre semana mientras que Hernán Orcellet presentará su Depro con históricos desde el vamos.

PROGRAMA

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. DEPRO

Cancha: estadio «Manuel y Ramón Núñez»

Hora de comienzo: 16:30.

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia)

Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Rodrigo Garcilano Lezcano (Victoria).

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola (Nogoyá).

Los otros partidos

El detalle de los restantes partidos de la Zona 3 es el siguiente:

Sábado

18:00: Douglas Haig vs. Def. de Belgrano.

Árbitro: Fernando Rekers (Córdoba).

Domingo

15:00: Independiente vs. El Linqueño

Árbitro: Brian Gustavo Ferreyra (Venado Tuerto)

15:00: Unión vs. Sportivo Belgrano.

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

Posiciones

Sportivo Belgrano 28, Douglas Haig 27, Sportivo Las Parejas 23; Independiente 21; Unión (Sunchales) 17, El Linqueño 16, Depro 15; Defensores de Belgrano (Ramallo) 14, Gimnasia 9.