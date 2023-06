Ganadores en el Rally

Julio Erpen ganador de la N9 8v

El Campeón 2022 se quedo con la cuarta Fecha del Rally Entrerriano RUS en María Grande el fin de semana y retoma la punta del Certamen.

“Estamos muy contentos con todo el Equipo de haber podido frenar la mala racha de Monte Caseros, donde tuvimos que abandonar por problemas mecánicos y venirnos con las manos vacías; esa era la expectativa del Equipo, ir a no parar y andar a ritmo, si los resultados se daban como se dieron mejor, pero fuimos firmes a eso, no parar. Tuvimos problemas de caja en el Super pero por suerte en la última Asistencia solucionamos y pudimos seguir dando batalla el domingo”; comento el uruguayense que lleva en la butaca derecha a Pablo Salvidía.

“Quiero agradecer a todos ustedes, el Equipo de Prensa, por hacer una cobertura impecable todo el finde, haciendo llegar a ojos y oídos de toda la gente que no puede ir el paso a paso del finde, a Javier Tofay y todo su Equipo por los increíbles tramos que hicieron, los caminos se mantuvieron todo el finde, agradecer como siempre al gran Equipo que me acompaña carrera a carrera, que además de pasar un buen finde entre Amigos nos divertimos asistiendo el auto, a mi Novia, que hace posible que tenga el tiempo para poder ir a participar cada carrera, al Tata Adami por el impulsor, al equipo del PCR comandado los hermanos Adami por estar siempre al pie ante cualquier consulta, al Tuti Elola por la caja de cambios y a todas las publicidades que nos acompañan para que podamos estar presentes que son: Carnes La Pulperia, Transporte Blanc de Javier Blanc, Scevola Frenos, Del Campo Neumáticos, VG AVES VIVAS de Oscar Villalba, Antonella Ponzoni – Inmobiliaria , Exequiel Amoroso, Rectificaciones Concepción, Food truck Cdelu, Verdulería Pipa y Refrigeraciones Gaston Martinez.

A parte no quiero dejar de mencionar el gran grupo que conforma la Clase N9 8 Válvulas, que además de ser buenos rivales, hacen que uno no pueda dejar nada al azar, porque tramo a tramo se compite al segundo, y al bajarse del auto en cada tramo se comparten muy buenos momentos con un gran ambiente.

–

Gastón Ramat ganador de la N7

El colonense se reencontró con el triunfo en la que puede ser su última carrera en la N7 del Rally Entrerriano RUS.

“Fuimos a María Grande a tratar de buscar el triunfo, que sabíamos que no estaba lejos, pero por una cosa u otra no se nos venia dando, el viernes fuimos muy concentrados al Shakedown, pero el sábado nos costó un poquito agarrar ritmo, el primer rulo Sali un poco desconcentrado, por ahí no se vio en los tiempos pero cuando terminamos nos sentamos en la asistencia a ver cámaras y revisar todo para ir con mas seguridad en el segundo; después la carrera se dio muy bien y creo que es una buena forma de retirarse de esta clase N7 donde la hemos pasado tan bien, con unos compañeros muy competitivos y es hora de dar el paso hacia la A6” Comento “Tato” que aprovechara junto al Equipo de José Renon el impas de 47 días para dejar el auto en condiciones para la clase mayor.

“Tengo que agradecer a todo el equipo por el trabajo que hicieron después del vuelco en Monte Caseros, la verdad que todos se lo tomaron con mucha responsabilidad, al igual que el chapista que reparo el auto que no dudo en decirme “tráelo que lo hacemos” y eso vale mucho, estas cosas no las hacemos solo Marcos (Violaz su Navegante) y yo, esto nos motiva a hacer un mayor esfuerzo para conseguir un resultado, hay mucha gente detrás del auto que por ahí no se la conoce y tiene que ver con estos resultados; no me quiero olvidar de nuestros Auspiciantes que hacen el esfuerzo económico para que podamos correr, a mi Familia y a todos los Amigos que van a las carreras o nos siguen a la distancia.

Guillermo Piton ganador de la A6

El gualeyo gano todas las carreras de este Campeonato 2023 del Rally Entrerriano RUS y mientras se afirma en la lucha por el título, cruza los dedos para que no se corte la racha.

“Se fue la cuarta fecha de Campeonato, donde disfrutamos de unos caminos espectaculares, tramos rápidos y muy técnicos, donde dimos batalla hasta el final, son carreras que se sufren y se disfrutan, te hacen ir al límite, aprender y sumar más experiencia, con una hoja muy fina y un trabajo excepcional de mi Navegante y el tremendo Equipo que nos acompaña, así logramos nuestra cuarta ganada”; conto Guille que lleva como siempre en la butaca derecha a Juan Capurro.

“Con el plus de tener a la Familia apoyando en el camino y asistencia se disfruta mucho más. Gracias amor, a mis hijos Pedri, Juanma , a mi Familia , a los chicos en la asistencia el Flaco y Gaby que no dejan ni un detalle en el auto, al grupo que nos acompaña todas las carreras, a José y Martín que nos entregan un misil y a las empresas que se siguen sumando para hacer más fácil poder estar en cada fecha y que no nos falte nada y son: YALE, BACI, BOURLOT MAXIFERRETERIA, KAESER, GRUPO EL RODEO, PUMA ENERGY, TRANSPORTES BODGAN, FESTO, GARWARE, CORRALON SANPIOSA, SCHELLER Y CIA, ALUPLAST ABERTURAS, JLP CONSTRUCCIONES, 3M, FULLCARGO, GRUPO ROSARIO MAQUINAS, TAILEN CERVEZA ALTEZANAL Y SIGMA AGRO.

Felicitar también a la organización que fue impecable y a las tres Municipalidades que trabajaron mucho para hacer una hermosa fiesta.

Daniel Baez ganador de la N7 Light

La divisional N7 Light se presento como la mas competitiva el fin de semana, con tiempos muy ajustados durante toda la carrera y al Final el de Santa Elena fue el que se llevo los puntos gordos para el Campeonato de Rally Entrerriano RUS.

“Primero felicitar por la organización, muy buenos caminos, diagrama y recorridos, la carrera a horario y la gente muy bien ubicada en todos los escenarios, agradecer a mi Equipo que tuvimos un auto espectacular en todo momento, gracias Torny y Familia, a mi hijo Yair que se viene de lejos a darnos una mano, a Felipe Giebert porque siempre está con la puesta a punto y especialmente a mi Motorista y Amigo Victor Romagnoli que me entrego un misil, a mis auspiciantes Rodrigo Pueyo, RUS, Lanred, Repuestos la Esquina y a mi hija Melisa Daniela que hizo el esfuerzo para estar, también a Daniel el papá de Dody Ramirez que se quedó en Uruguay a esperarla para traerla, por todo esto fue una carrera muy especial, queríamos ganarla y así fue”; comenzó diciendo el “Chino” que debió hacer los reconocimientos del viernes sin su hija y Navegante ya que se encontraba rindiendo un examen de la Facultad en Concepción del Uruguay.

“Más allá de la exclusión de Cachi que estuvo más rápido, logramos hacer una carrera bárbara, con varios que la veníamos peleando a las decimas y cuando parecía que quedamos terceros la terminamos ganando, agradecer la prensa por difundir lo nuestro durante todo el fin de semana de manera muy profesional; la verdad que estuvimos muy seguros durante todo el finde, con un andar prolijo, sabiendo que si cometíamos mínimo error lo pagábamos caro y eso nos llevó a estar en los tiempos, ahora a prepararnos para la próxima, hay mucho trabajo por hacer para estar peleando de nuevo una nueva carrera.