Desde la Federación Agraria advierten que para los productores “acceder al crédito es una misión imposible”

El vicepresidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Matías Martiarena, se refirió a la situación de los productores entrerrianos luego de la extensa sequía que afectó los cultivos en la provincia. “Lamentablemente el Gobierno no lo supo entender, nosotros -los productores- no nos supimos manifestar y no se han podido lograr líneas de crédito”, aseguró.

El también titular de la Filial Gualeguaychú de la Federación Agraria Argentina se refirió a la “compleja” y “casi terminal” situación por la que atraviesan productores entrerrianos como consecuencia de la prolongada sequía que afecta a la provincia, al menos desde hace tres años.

Advirtió que dejó “secuelas muy grandes”, ya que “en las campañas anteriores se generaron deudas que llevaron a los productores a tener que vender campos “para pagar arrendamientos que se debían” y “malvender animales”.

En ese sentido, el dirigente remarcó que el productor está “a la deriva, tratando que no se caiga ningún chacarero” y advirtió que “acceder a un crédito es una misión imposible, porque los mismos están al 110 y 115 % y no se puede tomar ninguno”.

“Lamentablemente el Gobierno no lo supo entender, nosotros, -los productores- no nos supimos manifestar y no se han podido lograr líneas de crédito que es lo que se necesita”, dijo.

No obstante, Martiarena aseguró que pese a la compleja situación “no queda más que seguir para adelante, aumentando la intención de siembra”: “Sembrar se va sembrar siempre. Parece mentira que haya tanta demanda de campos después de la tremenda sequía que soportamos. A la demanda de campos el Gobierno la ve, pero no le importa”, sostuvo. (APFDigital)