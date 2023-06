Columna de Astronomía: Sabe qué son los nombres Tahay, Awohali, Su, Enaiposha, Phailinsiam, Puli, Guataubá, Zembretta, Levantes, Najsakopajk ??

La humanidad, desde sus comienzos le puso nombre a las cosas, un poco, para distinguirlas fácilmente y otro para referenciarlas fácilmente.

En el caso del cielo, a las estrellas más brillantes, les pusieron nombres (por ejemplo, Sirio, en el antiguo Egipto, se llamaba Sopdet, Sothis o Sethis, inmensamente importante ésta estrellas pues indicaba el comienzo de la época de inundación del Nilo), con el correr del tiempo, hasta nosotros han llegado con los nombres puestos por las culturas griegas, romanas y árabes.

Así también pasó con los planetas: los antiguos vieron que habían 5 “estrellas” que se movían con respecto a nosotros, eran los “planetes” (palabra en latín que significa “astro errante”, con el tiempo se transformó en “planeta”) y así, de acuerdo a sus características visuales, les pusieron nombre de acuerdo a sus características visuales. Hoy los conocemos como Mercurio, Venus, Martes, Júpiter y Saturno (como ejemplo, Venus, al ser el más brillante, en éste momento es el “lucero de la tarde”, por su brillantez, era el más hermoso, en consecuencia, recibió el nombre de la diosa de la belleza griega: Venus, y así con los demás)

A su vez, a medida que avanzó la ciencia de las Astronomía, desde que Galileo apuntó su telescopio al cielo en 1610, se descubrió que algunos planetas tenían satélites orbitando alrededor de ellos, que tenían “lunas”, se les asignó a ellas, nombres relacionados con su nombre (así, por ejemplo: Ganímedes, la mayor luna de Júpiter, visto por primera vez por Galileo, se le asignó un nombre acorde: era evidente que Júpiter era muy grande, así es que a éste satélite se le dió el nombre del copero del rey, Ganímedes).

Así siguió el otorgar nombres a planetas y satélites, pero, el asunto se complicó a partir de 1995, en que se descubrió el primer exoplaneta (planetas que orbitan en torno a otras estrellas, ó sea no pertenecen al Sistema Solar).

Al día de hoy, hay confirmados 5003 exoplanetas.

Los científicos se encontraron con el problema de cómo nombrarlos para hacerlos más conocidos (los planetas se nombran con el número de catálogo de la estrella a la que orbita y una letra de acuerdo a la cantidad de planetas en ésa estrella, por ejemplo: GJ 367 B es una estrella en la constelación de Vela y que tiene dos planetas identificados al momento, GJ: es el nombre del que inició el catálogo, en éste caso Gliese y están aquellas estrellas que se encuentran a menos de 64 años luz de distancia y 367 es el número de ésta estrella en ése catálogo).

Bien, entonces cómo se hace para nombrar los nuevos exoplanetas ??

La Unión Astronómica Internacional (IAU) realizó el año pasado un concurso para darle nombre a 20 pares de exoplanetas y sus estrellas anfitrionas.

Estos 20 sistemas fueron seleccionados porque estuvieron entre los primeros sistemas exoplanetarios objeto de observaciones por James Webb Space Telescope (JWST) (ver https://03442.com.ar/2022/01/columna-de-astronomia-telescopio-espacial-james-webb/ ).

El concurso se organizó en el marco de la celebraciones del décimo aniversario de la Oficina de Difusión de Astronomía (OAO) de la IAU. Fueron 603 participantes de 91 países, la campaña atrajo a más de 8800 astrónomos profesionales y aficionados, estudiantes, profesores y entusiastas de la astronomía en equipos que organizaron eventos de astronomía. Desde eventos íntimos para vecinos hasta grandes conferencias en línea, los eventos de divulgación astronómica creados para “NameExoWorlds 2022” mostraron la diversidad y creatividad que es posible en las prácticas de divulgación de la astronomía.

Por ejemplo, los estudiantes de la La Escuela JaHo en Taipei creó un juego participativo que ayudó al público a involucrarse con el JWST [1], mientras

Los estudiantes de la Escuela Internacional de Chittagong en Bangladesh crearon un festival de una semana que que incluyó exhibiciones, sesiones de preguntas y respuestas y proyecciones de películas.

Pero, veamos el listado de los 20 nombres para las estrellas y su planeta:

¿ interesado en saber más ?, siga el link a continuación: https://www.nameexoworlds.iau.org/2022approved-names

ON the Moon again 2023 (En la Luna nuevamente 2023).

Universidades y científicos de todo el mundo, como por ejemplo Observatoire de Genève, (Suisse), Brown University (USA), Cambridge (England), Adam Riess, (Johns Hopkins University, Premio Nobel en Física, 2011), Nagoya University (Japan), Joseph Taylor (Premio Nobel en Física, 1993), Oxford University (England) y muchos más promovieron en 2019, para festejar el 50 aniversario de la llegada de la Humanidad a la Luna en evento “On the Moon Again”, que consistió en observar la Luna con los medios disponibles. La primera edición contó con 1350 eventos en 77 países

Desde ése momento, cada año se sigue realizando el evento a nivel global, trascendiendo fronteras.

Éste año, se lleva a cabo los días del 23 al 25 de junio. Como no podía ser menos, Astroamigos de Concepción del Uruguay participará del mismo, llevando a cabo una jornada de observación de la Luna el sábado 24 de junio desde Plaza Ramírez a partir de la hora 18:30.

Evento que, desde luego, es gratuito y para todo público, de haber algún acto por el cunpleaños de la ciudad, lo realizaremos en Plaza San Martin.

Bien, está realizada invitación, los esperamos para observar nuestro único satélite natural !!

