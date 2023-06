China adecuará sus acuerdos sanitarios para restablecer las exportaciones avícolas argentinas

Desde China, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Juan José Bahillo, anunció que autoridades de ese país comunicaron su decisión de modificar el acuerdo sanitario con Argentina, lo que va a permitir en poco tiempo avanzar en el restablecimiento de las exportaciones avícolas.

El funcionario entrerriano, quien se encuentra en Beijing integrando la misión junto al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, precisó que, a partir de un encuentro que mantuvieron este jueves en el Ministerio de Comercio y la Cancillería china con las autoridades sanitarias, “éstas nos manifestaron la decisión de modificar el acuerdo sanitario para así permitir avanzar en restablecer las exportaciones avícolas y habilitar nuevas exportaciones de menudencias bovinas y porcinas, que son dos sectores importantes en nuestra provincia”.

Bahillo recordó que “las exportaciones avícolas están suspendidas desde el 15 de febrero, cuando tuvimos el primer caso de influenza aviar, por lo que se perdió el status sanitario de país libre de influenza, y eso nos obligó a suspender las exportaciones. A partir de ahí se empieza un proceso de negociaciones con distintos países a los cuales se exporta”.

Indicó que “el gobernador Gustavo Bordet viene siguiendo muy de cerca el tema, está en contacto permanente con nosotros para ver cómo venían las gestiones, no fueron fáciles, tuvimos algunas idas y vueltas, pero hoy (por este jueves) en la reunión que tuvimos, a partir del apoyo que recibimos ayer del Ministerio de Comercio y de la Cancillería china, con la reunión con las autoridades sanitarias, éstas nos manifestaron esta decisión”.

Aclaró que “esto no significa que mañana se pueda volver a exportar, sino que hay que trabajar un par de semanas en cuestiones administrativas para la modificación de los acuerdos sanitarios, los que están redactados con una condición sanitaria de nuestro país que era libre de influenza aviar y ahora no lo somos. Hay que adecuar este protocolo sanitario, lo cual va a llevar no mucho más de un par de semanas, es rapidísimo, y a partir de ahí entendemos que luego de unos días más se podrán restablecer las exportaciones avícolas, porque se vio claramente una definición política en las autoridades chinas de avanzar en ese sentido”.

“Esta es una muy buena noticia para una gestión que venía siendo muy intensa y con un fuerte acompañamiento de la provincia, de las cámaras exportadoras, de los productores entrerrianos y del gobernador Bordet”, subrayó.

Luego, agregó que se acordó “una comunicación directa entre las autoridades sanitarias de China y de Argentina para avanzar rápidamente” y se puso de manifiesto la predisposición para volver a viajar hacia ese país a la brevedad en caso de ser necesario. “Tenemos la tranquilidad de que vimos una marcada vocación por avanzar en solucionar este tema”, indicó.

Luego destacó “la fuerte intervención del ministro Massa en las negociaciones” para restablecer las exportaciones avícolas. “Interrumpir esa cadena productiva tiene altísimos costos”, señaló y acotó que “el 18 por ciento de la producción avícola argentina se exporta y de ese porcentaje entre el 65 por ciento y el 70 por ciento sale de Entre Ríos. Hay empresas entrerrianas y de la región que en materia de facturación el 50 por ciento es mercado interno y el 50 por ciento restante es exportación. Por eso es tan importante y sensible este tema”.

Por último, refirió que la agenda de trabajo que están desarrollando en el marco de la misión “tiene que ver con nuevas inversiones en minería, en infraestructura, en energía; y también con productos agroalimentarios y lo que nos importa fuertemente a los argentinos y en particular a los entrerrianos, el restablecimiento de las exportaciones avícolas y de menudencias bovinas y porcinas”.