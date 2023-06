Bisogni habló de la interna, la integración de su lista, y de la renuncia de Vales

A poco más de 20 días del cierre de lista, Marcelo Bisogni, precandidato a intendente Concepción del Uruguay por el Frente de Todos, avanzó sobre la conformación completa de su lista, habló sobre la renuncia de Ricardo Vales a la vice intendencia, y reiteró su postura ante la posibilidad de que surjan oponentes dentro de su espacio político.

“Yo no sé qué harán los demás, no soy quién para hablar por otras personas, yo siempre hablo por mí. Por eso mismo lo único que yo puedo asegurar es que el 13 de agosto voy a estar en la boleta del cuarto oscuro como precandidato a Intendente para ponerme a consideración de los vecinos”, señaló Marcelo Bisogni .

Lanzado hasta ahora como el único precandidato confirmado dentro del Frente de Todos, remarcó que “esta ha sido una decisión tomada junto a mi familia, una decisión consultada con mis cuatro hijos por la responsabilidad que implica este cargo, y porque ellos ya conocen por la experiencia de nuestras dos gestiones anteriores. Podemos ganar o podemos perder, pero mi palabra está comprometida, y ese compromiso se renueva con cada reunión barrial, con cada encuentro con compañeros y amigos que suman su respaldo y su trabajo para que llevemos adelante este nuevo desafío”, señaló Bisogni en diálogo con el programa Entrevista Animal que conducen Paulo González y Mariano Figueroa por Radio Animal.

“Aquí no hay ningún secreto, cuando me ha tocado ganar hemos gobernado, y cuando me ha tocado perder me fui a mi casa a seguir vendiendo pollos como lo hice durante 33 años en Concepción del Uruguay y la región”.

La lista

Respecto de los hombres y mujeres que lo acompañarán en la lista, tanto en la vice intendencia, como en las concejalías, el actual presidente del IAPV resaltó que “el perfil de las personas que asumirán este compromiso debe estar atravesado por la convicción, el compromiso, y el conocimiento, porque nuestra forma de gobernar es junto a los vecinos y en la calle, con los concejales y los funcionarios acompañando al intendente en las asambleas barriales, en todos los barrios. Debe ser gente que sepa que hacer política es estar junto a la gente. Es algo que yo disfruto mucho porque realmente es lo que me gusta, hace tres meses que estoy recorriendo los barrios, tomando un mate, charlando, escuchando las realidades que van cambiando constantemente”, detalló Bisogni.

Los desafíos

En relación a la línea de gobierno que piensa llevar adelante en una futura tercera gestión, Bisogni remarcó que “aquí no hay recetas mágicas ni iluminados que resuelvan los problemas en solitario, tenemos que poner el municipio a disposición de la gente, de las instituciones intermedias, del sector privado, de los clubes, y conectar toda la infraestructura municipal con la realidad de la gente en cada barrio. Ya lo hicimos una vez desde el año 2003, en tiempos mucho más difíciles que estos, tenemos que volver a potenciar nuestros perfil turístico, industrial, educativo, deportivo, cultural, tenemos que volver a dar participación a la gente a través de asambleas barriales o el presupuesto participativo, llevar la cultura a los barrios, no solo al centro de la ciudad, fomentar las escuelitas deportivas barriales, crear un banco de tierras que nos permitan construir viviendas, impulsar el crecimiento de los clubes como contención de nuestros gurises. Todo esto lo pusimos en marcha cuando no había nada y veníamos de la crisis del 2001. Lo podemos hacer de nuevo”, finalizó Bisogni.

La salida del vice intendente

Un apartado especial tuvo Bisogni para el tratamiento del hecho político que significó la renuncia de Ricardo Vales a la vice intendencia de Concepción del Uruguay.

“Es un golpe muy fuerte y muy delicado desde lo institucional, pero también fue resuelto desde las propias instituciones y ese lugar ya fue ocupado por la concejal Viviana Sansoni. Y en lo que respecta al impacto político de este hecho, será la misma sociedad la que se encargará de decidir el próximo 13 de agosto como tomó esta actitud o este comportamiento. Son decisiones personales, y no sé cuáles son los motivos que llevaron a la renuncia del viceintendente. No soy yo quien deba emitir un juicio sobre tales decisiones”.