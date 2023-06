Belén Ratto resaltó el rol de la mujer en la política

Belén Ratto es la compañera de fórmula de Marcelo Bisogni por la Lista 23 “Justicia Social”, que disputará la candidatura por la intendencia de Concepción del Uruguay el próximo 13 de agosto.

Ratto es una referente gremial, miembro de la CGT y dirigente del Sindicato de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP). Trabaja hace 29 años en la emisora LT 11 y tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos de los trabajadores. Actualmente ocupa la Secretaria de Cultura y Relaciones Internacionales de Sutep Nacional, y la Secretaria de Cultura de la CGT Nacional.

“Para nosotros, como miembro de la Mesa Sindical Peronista, ha sido un momento de enorme alegría recibir esta propuesta de parte de Marcelo para integrar la fórmula de la intendencia de Concepción del Uruguay”, remarcó este lunes, a horas de la formalización de la fórmula.

“En lo personal, como mujer, como sindicalista, es realmente un logro muy importante haber tenido una propuesta de esta magnitud, y acompañando a un compañero como Marcelo, de enorme trayectoria y con un proyecto político pensado en el desarrollo y el futuro de la ciudad con base en la participación, totalmente inclusiva, y con representación de vecinos de todos los sectores”, destacó.

En este mismo sentido detalló que “En la Lista 23 que encabeza Marcelo Bisogni, hay 26 precandidatos a concejales que representan a diferentes sectores de la sociedad de Concepción del Uruguay. Somos un grupo de hombres y mujeres comunes, y nuestro compromiso es, ante todo, con la ciudad. Nos unen temas transversales, con la idea común de mejorar las condiciones en que vivimos, con proyectos de trabajo, con mucha dedicación, mucho compromiso y responsabilidad”.

Respecto del rol de su familia en este nuevo proyecto, Ratto comentó que “ha sido una decisión que hemos tomado con el respaldo de toda la familia, sin ella no habría sido posible nada de este camino que hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos años en defensa de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito sindical”, puntualizó, en diálogo con la emisora LT11.

Belén Ratto es madre de tres hijos, Sebastián de 28 años, Luján de 27, y Delfina de 12. Está casada hace 29 años con Alfredo Aldo Bentos, “un compañero que me apoya y me brinda siempre esa posibilidad de seguir desarrollándome en este campo. El sindicalismo no es fácil, pero la solidaridad de muchos compañeros y compañeras me han permitido crecer, no solo a nivel local, sino también en el ámbito nacional, representando a los trabajadores de Espectáculos Públicos”.

La mujer y la política

Ratto es nacida en Concepción del Uruguay, hija de Olga Oliví y Víctor Hugo Ratto. “La militancia es algo con lo que crecí desde muy chiquita, conociendo nuestra ciudad, y de la mano de mi madre, que fue una gran militante peronista. Cuando le conté sobre la propuesta de Marcelo para acompañarlo en la fórmula por la intendencia, ella sintió una profunda alegría, y me decía: yo fui marcado el camino, y vos vas a poder concretarlo. Y eso es lo que hacemos muchas veces las mujeres, ir marcando el camino para qué, si unas no pueden llegar, las mujeres que vienen puedan seguir ese camino y continuar dejando su huella”, remarcó.

En lo estrictamente político, Belen Ratto destacó que “En todos los aspectos de la vida siempre hemos apostado al diálogo como herramienta para encontrar las soluciones a cualquier problema. Dialogar no implica resignar ninguna lucha, implica la búsqueda del consenso, y es recién allí desde donde se puede construir, y en nuestra ciudad hay mucho por hacer”.