Ante la presencia de ciclistas, pusieron en valor el Velódromo Municipal

Con el acompañamiento del clima por sobre todas las cosas, se realizó el acto de Puesta en Valor del Velódromo municipal que contó con la participación especial de las y los ciclistas de Concepción del Uruguay, quienes además, organizaron la primera competencia para estrenar la nueva pista pavimentada.

Pasaron 29 años para que el Velódromo fuera puesto en valor.

“Un día, atendiendo a un paciente, me dijo: ‘Dr. no se olvide de arreglar la pista de ciclismo que necesita una urgente intervención’ y aquí estamos. Recuerdo el respeto con que me pidió ese anhelo que fue sumamente valorado. Algo que aprecio es el respeto y hablar frente a frente” destacó el Presidente Municipal Martín Oliva ante el público presente.

Jorge Tálamo, presidente de la Asociación de Ciclistas de Concepción del Uruguay, no tuvo más que «palabras de agradecimiento a usted Intendente y a todos los que hicieron posible esto. Nosotros también valoramos el gesto de cumplir con su palabra y ahora podremos disfrutar de esta nueva pista”.

Nuevo complejo

Oliva hizo referencia a su vez, al enorme esfuerzo que se hizo y que seguramente el próximo intendente continuará para que “el deporte y la cultura confluyan en este lugar. Ver este espacio totalmente renovado, nos insta a cuidarlos entre todos. Les pedimos encarecidamente a las y los vecinos que nos ayuden a cuidar este espacio que es de todos” aseveró.

“Quiero en este día, enviarle mis condolencias a José Lauritto, ante el fallecimiento de su madre. Lauritto hizo mucho por este espacio, para que el deporte tenga un lugar especial y se genere un polo de estas características. El deporte es salud, y como saben, la salud me interesa mucho. Solo nos resta cuidarlo y disfrutarlo. Gracias a ustedes por el trabajo que realizan a diario y a seguir promocionando esta disciplina deportiva. Es momento de pedalear” dijo Oliva, quien acompañó a los ciclistas a participar de la largada simbólica para estrenar la nueva pista pavimentada.