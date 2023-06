Agustín Ratto con la mira puesta en el Mundial de Italia  

Agustín Ratto ya se encuentra en Italia ultimando detalles de cara al Mundial de Velocidad que se realiza del 5 al 9 de julio en la ciudad de Auronzo di Cadore, ubicada al norte del país europeo.

El palista Celeste logró la clasificación al Mundial en el selectivo de marzo, por lo que su preparación comenzó inmediatamente una semana después: «Empezamos probando diferentes combinaciones en el K4 ya que es el principal objetivo del campeonato. Queremos poner el bote en la Final A, que es algo que jamás se hizo en Argentina», dijo Agustín.

Pero a pesar de que el K4 fue el mayor foco de preparación para la delegación, Ratto también estará compitiendo en 5000 metros en el K1, una distancia con un formato más similar al de Maratón. «No fue lo que más preparamos, pero tengo cierta facilidad para esas distancias y es otra chance de poner una posición adelante», comentó.

Destaquemos que Agus también estará compitiendo en el Mundial de Maratón a principios de septiembre, por lo que una vez terminado este torneo, comenzará a trabajar de cara a una nueva competencia: «Después del de velocidad comienzo mi preparación con el Coco Elola. Estuve trabajando con él durante el verano y me sentí muy cómodo».

Sin embargo, para este mundial ya no tendrá apoyo del ENARD, ya que a diferencia del de Velocidad, este no se trata de una prueba olímpica. Es por eso que Agus está en búsqueda de sponsor y apoyo económico: «Es más que nada para ayudar a mis viejos, es bastante plata la que se requiere. Son dos meses estando afuera, y encima me es mucho más rentable que sacar pasajes de ida y de vuelta para volverme al país durante ese tiempo. Hay varios argentinos que también están en la misma situación que yo».

El CBU para ayudar a Agustín es el siguiente: 0110211830021116520865 (alias agustinratto)