Volvemos a denunciar el atraso en el pago de los salarios de docentes de EPS

Una vez más demandamos al gobierno la urgente liquidación de los salarios de docentes que se desempeñan en los cargos del Programa Nacional de la Escuela Profesional Secundaria (EPS) dependiente del Ministerio de Educación de la Nación.

Al día de la fecha estos docentes no han cobrado sus salarios del mes de Abril, consultado al respecto a liquidaciones de la provincia de Entre Ríos no dan respuestas ni fechas certera de pago.

Recordamos que este reclamo se viene dando desde el pasado año 2022, donde se comenzó a implementar el programa en nuestra provincia.

Volvemos a reiterar que, tanto el gobierno nacional, responsable del envío de los fondos, como el gobierno provincial quien acepta y decide implementar la EPS en Entre Ríos, son responsables que hoy un grupo de docentes no cobren su salario.

Demandamos a las autoridades del CGE y al Ministro de Educación de la Nación que liquide de manera inmediata los sueldos de estos trabajadores de la educación, que viven de su sueldo, ante el difícil contexto inflacionario por el que atraviesa nuestro país, donde cada día de atraso repercute directamente en el bolsillo de las y los trabajadores; donde impuestos, servicios, alquileres, traslado al puesto de trabajo, vestimenta y alimentos no pueden esperar más dilaciones.

En el Dpto. Uruguay estamos hoy 23 y mañana 24 de Mayo en Asamblea Docente, discutiendo los pasos a seguir y aguardando respuestas que demoran en llegar.

Finalmente volvemos a denunciar la falta grave en la que siguen incurriendo las autoridades nacionales y provinciales al no abonar sueldos en tiempo y forma. Las y los trabajadores no podemos esperar más tiempos burocráticos, si el gobierno de Entre Ríos accedió a implementar la EPS en el territorio provincial: exigimos se haga responsable del pago dentro del cronograma de cobro de sus empleados.