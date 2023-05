Urribarri tras el discurso de CFK: “Que nuevos cuadros tomen la posta”

Invitado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex gobernador Sergio Urribarri participó este jueves del acto en Plaza de Mayo a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. “Cristina volvió a insistir con el diseño de un programa de gobierno y reiteró un claro mensaje de trasvasamiento generacional: que nuevos cuadros tomen la posta”, expresó.

“Participamos de una jornada maravillosa en la que Cristina se volvió a posicionar como la figura política más convocante de la Argentina con un mensaje claro de unidad nacional. El legado de Néstor y su enorme tarea transformadora estuvieron presentes en este acto en su homenaje. Fue una jornada muy conmovedora y estimulante para lo que viene”, manifestó Urribarri desde Plaza de Mayo.

“Cristina volvió a insistir con el diseño de un programa de gobierno que la Argentina necesita imperiosamente. Es la tarea a la que estamos abocados cada uno en su territorio para repensar el diseño institucional de nuestro país y nuestras provincias y renovar el pacto democrático”, continuó el ex mandatario.

“A ese programa de gobierno debemos diseñarlo entre todos y todas. Sabemos cómo hacerlo y sabemos que se puede hacer porque, como dijo Cristina, ya lo hicimos. Y a ese programa deben ejecutarlo los y las dirigentes que se incorporaron a la política con el kirchnerismo. Cristina nos volvió a dar un claro mensaje de trasvasamiento generacional: que nuevos cuadros tomen la posta”, sintetizó Urribarri.

Finalmente, el ex mandatario coincidió con la vicepresidenta en que “lo que viene no es tarea de una persona, sino que es una tarea militante” y parafraseó: “Somos del pueblo, de ahí no nos movemos y el amor de la militancia nos sostiene en pie”.