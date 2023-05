Urribarri hizo una gran demostración militante y posicionó a Mauro

Una gran demostración de fuerza militante enmarcó este miércoles en el club Sportivo Urquiza el posicionamiento en el escenario político del dirigente Mauro Urribarri, quien viene realizando un trabajo territorial silencioso desde hace meses en Paraná. “Son los cuadros que se iniciaron en política con Néstor y Cristina los que tienen que tomar la posta”, expresó al respecto al ex gobernador Sergio Urribarri, en sintonía con el mensaje de la vicepresidenta de la Nación.

Columnas de distintas agrupaciones y hombres y mujeres de diferentes barrios de la ciudad llegar al lugar con bombos, batucadas y hasta alguna bengala que irrumpieron en el anochecer de barrio La Floresta. Sportivo Urquiza, escenario de legendarios actos peronistas, vio superada su capacidad con la presencia de más de 4.000 almas.

Urribarri comenzó evocando la histórica visita de Néstor Kirchner a Paraná el 27 de mayo de 2003 con alumnos sin clases y docentes sin sueldos. Revivió luego las trágicas jornadas de diciembre de 2001 en las que dos adolescentes y un joven murieron producto de la represión policial. Y mencionó “la ley 9.235, una norma descarnada y antipueblo que dejó sin trabajo a miles de estatales”.

“A esta historia reciente debemos tenerla viva en la memoria y transmitirla a las nuevas generaciones. Porque esto es lo que pasa cuando no gobierna el peronismo. A quienes nos quieren correr con los 20 años de peronismo, les decimos que vamos a seguir votando al peronismo porque si no gobernamos nosotros el que sufre es el pueblo”, expresó el ex gobernador.

En plena sintonía

“Con Cristina consolidada en el centro del escenario político, nosotros seguimos a paso firme fortaleciendo lo nuestro. Mientras esperamos definiciones para tomar nuestras propias decisiones, avanzamos tranquilos y en plena sintonía”, señaló más adelante.

“Cuando Cristina nos dijo que había que sacar el bastón de mariscal, ya lo estábamos haciendo. Cuando surgió la consigna de la hora de la militancia, ya lo veníamos poniendo en práctica. Y cuando nos dijo que las nuevas generaciones deben tomar la posta, también vamos un paso adelante”, enumeró.

“Son los nuevos cuadros, los que se iniciaron en política con Néstor y Cristina, quienes tienen hoy la responsabilidad histórica de implementar ese programa de gobierno que demandan el pueblo y la democracia”, expresó luego e invitó a Mauro Urribarri a subir al escenario.

Fervor militante

Mauro fue recibido con una ovación por las y los militantes de distintas agrupaciones de Paraná con los que viene realizando un trabajo intenso y silencioso de organización territorial. “El fervor militante del peronismo que hace único a nuestro espacio político está más presente que nunca en este encuentro. Debemos sentirnos orgullosos de lo que construimos”, expresó.

“Cuando comenzamos esta tarea éramos pocos. Empezamos a conversar con compañeros y compañeras con los que nos habíamos desencontrado, pero teníamos las mismas preocupaciones. Crecimos mucho y hoy están acá espacios políticos con los que nunca habíamos trabajado y otros que están haciendo su primera experiencia militante”, rememoró.

Más adelante, Mauro se refirió a su padre dos veces gobernador como “el motor de este espacio” y le agradeció “la valentía, la fortaleza, la resiliencia y siempre poner en valor la política como herramienta para transformar la realidad”.

Mauro pidió identificar a los adversarios y señaló: “No están dentro del peronismo, sino que son los que nos dejaron la provincia en ruinas. Los que vienen de afuera a querer decirnos cómo estamos. Los que tuvieron herramientas para hacer algo por la provincia y no hicieron nada”, describió.

Luego, retomó el discurso de Cristina, que dijo que el actual gobierno es superior al gobierno de Macri, y trazó un paralelismo: “Esta segunda gestión del actual gobernador es mejor, fundamentalmente en materia de obra pública, que la primera con Macri presidente y Frigerio ministro. Es una realidad incontrastable”.

Apoyo a Wado

Más adelante, Mauro Urribarri resaltó la figura del ministro del Interior Wado de Pedro. “Es un faro para mi generación que está haciendo una patriada que debemos imitar”, sostuvo.

Por último, en relación al proceso electoral, dijo: “Hace cuatro elecciones que nuestro espacio político trabaja por la unidad y milita para que otros compañeros y otras compañeras representen al peronismo en las listas. Hoy la realidad de nuestro partido indica que no sobra nadie y por eso vamos a estar en el cuarto oscuro en agosto y en octubre. Porque somos una pata importante del peronismo y porque somos el espacio más militante de la provincia”, finalizó.