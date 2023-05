UATRE realizó inspecciones en distintos establecimientos

Responsables de UATRE Seccional Uruguay, realizaron una serie de inspecciones en distintos establecimientos rurales del departamento, en conjunto con la Dirección de Trabajo de la Provincia, Delegación Concepción del Uruguay.

El secretario Adjunto de la Seccional 415, Eric Sanguinetti, dijo “Es lamentable encontrar compañeros en pésimas condiciones de trabajo, sin los elementos de seguridad y no registrados, como se han detectados en estos últimos relevamientos realizados”..

Por otra parte, señalaron que se volvieron a visitar establecimientos antes relevados y donde había falencias y que hoy están en perfectas condiciones, de higiene y seguridad, también bien categorizados los trabajadores.

“Se seguirá en este camino de controlar y de hacer cumplir las normas laborales, un agradecimiento especial a la Dirección de Trabajo local, ya que sin ellos seria imposible llevar adelante las verificaciones”, resaltaron.

Finalizando Mario López, Secretario General de la Seccional 415 dijo “Hoy en día donde la situación económica de los compañeros no es la mejor, y donde el gremio está pidiendo una urgente apertura de paritarias, es donde tenemos que estar más presente que nunca haciendo cumplir que los trabajadores puedan cobrar lo que corresponde. Si bien es cierto que la situación del sector agropecuario no es buena por la sequía y distintos factores, el hilo no se debe cortar por lo más fino, porque los trabajadores ante esta inflación son los más perjudicados, y deben cobrar lo que corresponde”.