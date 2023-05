Trabajadores de LT11 en busca de vivienda propia

La radio AM de la ciudad de Concepción del Uruguay cuenta hoy en día con 43 trabajadores distribuidos en sus tres departamentos de Leguizamón 269 y en planta emisora. De esa cantidad de personal (menguada en los últimos años por fallecimientos o jubilaciones que no se han cubierto) el 50% no cuenta con vivienda propia. Son veinte familias a las que no se les garantiza el acceso a la vivienda. Los salarios en Radio Nacional han caído en su poder adquisitivo un 25% en los últimos cinco años, los precios de los alquileres son inalcanzables, ya que en esos cinco años se dispararon un 600%. Familias a las que el Estado tampoco les garantiza el acceso a créditos hipotecarios a bajas tasas y acorde a sus sueldos.

Por todo esto, se informa a la comunidad que locutorxs, administrativxs y técnicxs decidieron organizarse para gestionar ante el IAPV su propio grupo de la casa propia.

Mientras tanto se encuentran a la espera de una audiencia que ha sido solicitada al Intendente Martín Oliva para adquirir un terreno en el ejido municipal.