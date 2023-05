Se registraron tres siniestros viales, pero solo uno con lesionado

Se produjeron tres siniestros viales, dos de los cuales fueron en rutas y el restante en ciudad, este con una persona lesionada.

El primero de los hechos fue el despiste en la Autovía Artigas kilómetro 101 rotonda del peaje, sobre la mano de circulación de norte a sur, siendo protagonista un automóvil marca Chevrolet Agile color bordó, conducido por una mujer de 53 años, vecina de Gualeguaychú, que iba acompañada por otra de 47, oriunda de El Bolson, Rio Negro, un joven de 21 años y una menor de 12, estos ulrimos también de Gualeguaychú.

Los ocupantes del rodado no resultaron lesionados y el tránsito vehicular sólo fue interrumpido para retirar el rodado por grúa de empresa Caminos del río Uruguay. La conductora se dirigía desde Concepción del Uruguay hasta Gualeguaychú y al parecer no advirtió la curva existente antes de llegar al peaje, lo que generó que no pueda frenar a tiempo colisionando el guardarraíl, quedando el vehículo atravesado en diagonal.

El otro siniestro fue en ruta Provincial 39; a unos 300 metros hacia el oeste del puente “El Rulo”, que pasa sobre la Autovía.

EN el hecho se vieron involucrados un utilitario marca Hyundai H1, guiado por un hombre de unos 65 años, domiciliado en San Justo, quien era acompañado por dos mujeres de 48 y 45 años y una camioneta marca Toyota Hilux que llevaba un carro de dos ejes, siendo conducida por un hombre de 51 años, vecino de Gualeguaychú, quien era acompañado por otro de 44 años.

Por razones que se tratan de establecer la camioneta Hyundai que iba transitando por ruta 39 (dirección este- oeste- hacia el ingreso a Concepción del Uruguay) impactó la parte media trasera del carro que llevaba la Toyota que circulaba con dirección este-oeste y repentinamente le dobló en “U” para tomar el carril de salida hacia Gualeguaychú.

Afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas, iniciándose por esta razón, las actuaciones simples.

Nuevamente en Belgrano y Leguizamón

El último caso fue en la esquina de calles Belgrano y Leguizamón, intersección que se fue tornando cada vez más peligrosa y donde supo haber semáforos.

En esta oportunidad fueron protagonistas un Fiat Palio y una moto, cuyo conductor sufrió lesiones y debió ser asistido por personal médico, interviniendo dada la proximidad, personal del Círculo Católico, que practicó las primeras curaciones y procedió al traslado del motociclista al hospital Urquiza.

En el lugar se hizo presente personal de la Jefatura de Policía, quedando las actuaciones en manos de la Sección Judiciales y la intervención de Criminalística.