Se espera la homologación: Presentaron procedimiento de juicio abreviado para un violento individuo

La Justicia de Concepción del Uruguay, trató este lunes por la mañana, en la Sala Penal, la presentación procedimiento de juicio abreviado para un violento individuo, acusado de amenazas, lesiones y desobediencia judicial, en el contexto de violencia de g{enero.

Se trata de LEG de 35 años de edad, quien fuera representado en su momento por la doctora Romina Pino (defensora oficial) a la que subrogó el doctor Sebastián Arrechera, también defensor oficial, quienes llamativamente (según trascendió) debieron soportar conductas irrespetuosas del acusado durante el proceso.

La causa fue llevada adelante por la fiscal auxiliar N°1, doctora Lucía Bourlot, que tras la IPP llegó al acuerdo con la Defensa y la aceptación del imputado, que estaba acusado de tres hechos.

El primero de ellos ocurrió el 5 de diciembre de 2022 cuando se hizo presente en la casa de su ex pareja, ubicada en calle Delio Panizza, donde se generó una discusión en la cual LEG la amenazó diciéndole «Te voy a prender fuego a vos, a la casa y al auto, te voy a matar, tengo un arma de fuego» atemorizando a la víctima, para luego tomarla del cuello y propinarle un golpe de puño en el rostro.

Tras la agresión, la mujer logró salir del domicilio y en ese momento el violento individuo aprovechó para golpear a la hija de la víctima, ocasionándole una herida sangrante, para finalmente darse a la fuga.

Por otra parte se lo imputó de desobedecer dos veces la orden judicial de no acercamiento a las víctimas, una el día 18 de diciembre cuando se acercó a la hija de su ex pareja que estaba en la «Plaza del Skate», donde se sentó en un banco a escasos metros y la observó fijamente en forma intimidatoria durante unos cinco minutos para luego retirarse del lugar a los gritos dado que la mujer le manifestó que si no se iba del lugar llamaría a la Policía.

La segunda vez que violó la restricción fue el día 21 de diciembre cuando fue al domicilio de las víctimas y comenzó a golpear fuertemente la puerta de la vivienda con intenciones de hablar con la denunciante, situación que es advertida por su hija quien llamó a la Policía, que procedió a la detención, siendo finalmente imputado del delito de “Lesiones leves dolosas calificadas en función de la relación de pareja y mediando violencia de género”, “lesiones leves dolosas mediando violencia de género” y “Desobediencia de una orden judicial” –dos hechos, todo en concurso real entre sí.

Para el acuerdo, la Fiscalía contempló los agravantes y atenuantes, para con el imputado, considerando como agravantes que este fue declarado segundo reincidente en el año 2019, siendo una persona que no acata las normas. Que los hechos se han reiterado respecto a las mismas víctimas y aprovechándose de su situación especial de vulnerabilidad, por lo que se llegó al acuerdo de solicitar un año de prisión efectiva, lo que fue también notificado a la víctima de autos, que prestó su conformidad con las condiciones del mismo.

El acuerdo fue presentado este lunes ante el vocal de Cámara, doctor Nicolás Gazali, que dispuso pasar a cuarto intermedio, para analizar el mismo y resolver al respecto, por lo que en los próximos días confirmará si homologa o rechaza el acuerdo.