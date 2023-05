Arrojaron piedras a la vidriera: Así robaron en local de corralón Cormat

Jóvenes delincuentes perpetraron el robo de elementos y mercaderías, del local comercial de bulevar Yrigoyen, perteneciente a la forma del corralón de materiales y ferretería Cormat. El hecho ocurrió esta madrugada de sábado, cerca de las 3:30 horas.

El hecho fue conocido por las redes dado que fue publicado por los damnificados, quienes destacan que “Estamos cansados, preocupados e indignados y es por eso que lo hacemos público”, razón por la cual publicaron el video de las cámara de seguridad en las que se observa a los jóvenes delincuentes.

Estos iban con lata de cerveza en una mano, piedras en la otra y así arremetieron contra las vidrieras llevándose costosos productos y herramientas.

“Más allá del valor económico no les pertenecen, no se las ganaron. ¿Sabrán lo que es ganarse con trabajo, esfuerzo y respeto algo? No lo sabemos, tampoco es nuestra responsabilidad” Dice el mensaje que muestra la impotencia y malestar de los damnificados.

Entre otras cosas los denunciantes, pidieron lo que hace rato se viene insistiendo y fue que la gente no se convierta en cómplices de la delincuencia, y que no compre estos productos del delito, ya que esta es la forma de cuidarse entre todos. Como siempre se insiste, si no hay comprador, es difícil que alguien robe.

“Hoy nos tocó a nosotros, lamentablemente quizás mañana te toque a vos. Gracias por acompañarnos todos estos años, gracias por confiar en nuestro trabajo. Gracias por su apoyo y respeto”, finalizó el mensaje.