Regatas festejó su cumple con otra maratón

Se corrió el maratón en conmemoración al 119º Aniversario de la Fundación del club Regatas Uruguay, en el marco del Circuito de Maratones 2023 de nuestra ciudad. Participaron una importante cantidad de aficionados de nuestra ciudad, la provincia de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay.

Los principales resultados fueron los siguientes:

Resultados Generales 8 Kms.

Caballeros

1º Luis Videla (Gualeguay) 26′ 24″

2º Lautaro Cooke (Villa Elisa) 26′ 25″

3º Fabián Bertullo (Young) 26′ 30″

4º Maximiliano Hilarza (C. del Uruguay) 26′ 32″

5º Paolo Verachtert (Paysandú) 27′ 14″

Damas

1º Pilar Ríos (C. del Uruguay) 30′ 33″

2º Florencia Cabrera (C. del Uruguay) 32′ 22″

3º Ana Acevedo (C. del Uruguay) 33′ 22″

4º Alicia Avellana (C. del Uruguay) 34′ 25″

5º Eliana Alfaro (C. del Uruguay) 34′ 48″

General 4 Kms.

Caballeros

1º Mateo Oteizza (San Salvador) 13′ 38″

2º Leandro Romero (Colón) 13′ 51″

3º Fernando Moreira (Young) 14′ 08″

4º Alcides Ruiz (Paysandú) 14′ 40″

5) Jorge Rótoli (C. del Uruguay) 18′ 32″

Damas

1º Bárbara Mendoza (Basavilbaso) 19′ 29″

2º Diana Scheiver (C. del Uruguay) 19′ 49″

3º Milagros Núñez (Villaguay) 21′ 18″

4º Virginia Heyde (Basavilbaso) 21′ 35″

5º Rocío Schlotthauer (Aldea San Antonio) 21′ 51″.