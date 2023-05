Reclamo: “El peso de la ley no tiene que ser parcial, subjetivo, conveniente”

Las organizaciones SOS Animales Concepción del Uruguay y Ayuda Animal Concepción del Uruguay, reclaman a la Justicia por los derechos de los “Seres no humanos” y presentaron un escrito al Coordinador de Fiscales del departamento Uruguay.

Estas instituciones consideran que muchos fiscales y jueces “parecería que no saben que un animal es un ser no humano, que tiene sus derechos, que en otras partes no del planeta, sino de acá en nuestra provincia son tratados como tal. Son sujeto de derecho. Esperemos que el Coordinador de Fiscales, Dr. Lombardi se los haga saber, notar y por sobre todo aplicar con fuerza de ley”.

Tantos desde SOS Animal, como de Ayuda Animal, afirman que “Acá estamos unidas las voces de los que no la tienen, de ellos para que no se haga la vista gorda cuando tienen que ocupar el rol de defenderlos. Veremos qué nos dice la máxima autoridad e informaremos”.