En el marco de los actos conmemorativos por el 170° Aniversario de la sanción de la Constitución Nacional, el Centro Cultural Urquiza entregó en manos al presidente Municipal Dr. Martín Oliva un anteproyecto de ordenanza que contempla la creación del Museo de la Organización Nacional y que el mismo funcione en la parte de la casa del general Urquiza, donde actualmente está el Correo Argentino.

Esta idea, recibió un aval muy importante de las instituciones de la sociedad civil que, en número que exceden las sesenta, apoyaron la idea y vieron con beneplácito la creación del Museo, lo que bien se puso de manifiesto en la reunión del día 22 de julio del 2022, llevada a cabo en el Club Social de esta ciudad. Por lo que se puede afirmar que el proyecto cuenta con el apoyo del Estado y de la sociedad civil, quienes advierten en la concreción de la obra la posibilidad de tender puentes entre ambos sectores de la sociedad y aunar criterios para arribar al fin deseado. Que el Museo de la Organización Nacional operará como un centro cultural, educativo y de gran desarrollo turístico, que trabaje en red con otros museos de la zona y centros culturales similares en forma armónica y complementaria con los edificios del Colegio del Uruguay, la Basílica y la Plaza Ramírez con su Pirámide, que recuerdan el origen casi mágico y ritual de nuestra cultura. O sea, en una nueva forma de construir ciudadanía, haciendo honor a los calificativos de esta ciudad como Capital Histórica de Entre Ríos (Ley Provincial N°10.314) y Cuna de la Organización Nacional (Ley Provincial N° 10.971), términos potentes y enérgicos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

Es muy importante destacar que el proyecto de Museo de la Organización no resulta excluyente de otras manifestaciones museológicas, conmemorativas o artísticas que alberga o pueda albergar el edificio, como lo son los actuales Museo Municipal “Andrés García” y Sala Evocativa de Malvinas “Daniel Francisco Sirtori”, como así también de la referencia histórica de la Casa misma como residencia familiar, residencia de los gobernadores, visitantes ilustres, Escuela Normal “Mariano Moreno”, empresa de Correos y Telégrafos, etc., y de otras iniciativas histórico-culturales, que lleven a la configuración de un auténtico “Centro Cultural”, que el Centro Cultural Urquiza propone se denomine “Dolores Costa”. Que la Organización Nacional es un hecho trascendente en la vida de la República que complementa los hechos y actos revolucionarios de mayo y la Declaración de la Independencia, el país no cuenta con un museo de la organización nacional, siendo nuestra ciudad y el edificio escogido el sitio indicado para su emplazamiento. El Museo de la Organización Nacional ofrecerá los mejores programas educativos y recursos en línea que inspiran, excitan y comprometen a los ciudadanos acerca de la Constitución.