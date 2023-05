Muerte en el acceso Frondizi: La familia de la víctima designó abogado querellante

La causa que se lleva adelante en la Fiscalía N° 2, de la doctora María José Labalta, por la muerte de Mauricio Exequiel Veloso (20), quien chocó contra un camión en el acceso del tránsito Pesado Arturo Frondizi, a la altura de calle 10 del Norte, tuvo una novedad en las últimas horas.

Se trata de la presentación de la familia del malogrado joven como querellante, para lo cual designaron al doctor Ernesto Figún, presentación que fuera ingresada este viernes.

Según señalara el abogado a 03442, la familia de la víctima tiene una versión distinta de los hechos y espera de esta manera poder aportar mejores elementos que permitan esclarecer lo sucedido esa trágica noche del viernes 5 del corriente.

Figún explicó que el camión estaba aparentemente detenido con la parte trasera sobre la calzada sin luces y esto, más al mal estado del tiempo y la falta de iluminación de la zona, fueron uno de los factores fundamentales para que se produjera el choque y cuestiona el hecho de que el camión se retiró del lugar.

Cabe recordar que hay testimonios de que el motociclista circulaba a considerable velocidad y que tras el impacto, la moto se desplazó varios metros, en tanto que respecto al conductor del camión, no se habría percatado de lo sucedido ya que no estaba en el mismo, pudiendo haber pensado que su rodado no estuvo involucrado y que se fue notificado del hecho momentos más tarde.