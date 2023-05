Más de 50 personas van obteniendo empleo gestionado por el Municipio de Colón en 2023

El intendente de Colón José Luis Walser firmó el martes junto a la propietaria de un comercio la incorporación de tres jóvenes que cuentan con un puesto laboral gestionado a través del Municipio.

Estuvo presente la directora de Producción, Comercio e Industria, Lina Bosch, para llevar a cabo la firma de la documentación en Autoservicio Tata con Viviana su propietaria, Nancy, Paula y José, que renovó su puesto, y el Intendente.

“Firmamos nuevos puestos de lo que llamamos trabajo inclusivo, son tres empleos para personas con discapacidad del Programa Promover que lleva adelante la gestión de gobierno municipal en esta idea de desarrollo económico local” explicó Lina Bosch.

Y agregó: “Estos tres jóvenes van a tener trabajo durante todo este año y en 2024, mediante un programa de los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo de la nación que articula el Municipio de Colón para generar empleabilidad”.

Al respecto, la directora de Producción señaló que a través de este programa ya se va empleando a más de 50 personas “podemos seguir creciendo si todos los comercios de Colón, las empresas y los productores, se animan a tener personas incluidas en sus rubros de trabajo” sostuvo.

Y en la misma línea añadió: “El ministerio paga parte del sueldo de la contraprestación de las personas y también brinda una ayuda en ingresos e impuestos, es muy beneficioso tanto para las personas con discapacidad como para el empleador”.

Experiencia favorable

“Me gustó la idea de la inclusión, de trabajar con ellos, a mi hija también, tuvimos una muy buena experiencia. El primer chico, José, vino a trabajar con nosotros y ya va en la segunda temporada” dio Viviana, propietaria de El Tata.

También expresó: “Estamos muy contentos, no es solo una labor mía de tomarlo, también del grupo de trabajo, ellos lo incluyeron, lo invitan a comer, a salir, fue muy positiva la ayuda de José hacia nosotros, y el trabajo que él hace acá es excelente”.

“Es una invitación a que más personas, que se animen a tomar chicos y que los incluyan en sus negocios, en sus trabajos, van a tener una experiencia muy favorable” dijo emocionada.

“Soy docente de alma y me gusta lo que hago, me gusta estar acá, trabajar con ellos, responden de la mejor manera y lo hacen con cariño y amor”. “En muchas partes se les cierran las puertas, que uno se anime a brindarle eso, hace que el de al lado copie esta acción” señaló.

José hace seis meses que trabaja en el local y dijo: “hace seis meses que trabajo acá, me llevo bien con mis compañeros, me recibieron con cariño”. “Es tranqui, no es un trabajo pesado, me ayudan mis compañeros, y a fin de mes viene lo más lindo”.

Nancy: “La experiencia es buena, buenos compañeros, muy buen diálogo, casi todos conocidos, lo que más rescato es la unión, el equipo, nos estamos ayudando todos”. “Es un proyecto de trabajo muy bueno, nos ayuda un montón”.

Paula dijo por su parte: “empezamos hoy estoy contenta y orgullosa”.