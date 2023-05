La Asociación Pancho Ramírez tiene sus representantes de cara al Entrerriano U17 Masculino

Este jueves a las 13:30hs, en el Club Regatas Uruguay, la Preselección U17 Masculina estará entrenando de cara al Torneo Entrerriano de Selecciones Departamentales que se realizará en Chajarí del 12 al 14 de mayo. Estos son los 18 chicos que entrenarán y jugarán bajo las órdenes de Iván Paolazzi.

Fixture

La ARBPR integra la Zona A junto a Paraná y Villaguay.

12/05 a las 18:30hs: Paraná vs Villaguay

13/05 a las 10:00hs: ARBPR vs Villaguay

13/05 a las 18:00hs: Paraná vs ARBPR

14/05 a las 10:00hs: Semifinales

14/05 a las 12:00hs: Quinto puesto

14/05 a las 16:00hs: Tercer puesto

14/05 a las 18:00hs: Final