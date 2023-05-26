FELIX CONRADO MAGNE Q.E.P.D

FALLECIO EN C.DEL.URUGUAY EL 26 DE MAYO DEL 2023 C.A.S.R.B.P
SUS HIJOS: GERMÁN CONRADO MAGNE, JAVIER FELIX MAGNE, JOSÉ LUIS MAGNE Y FRENANDO EMANUEL MAGNE. SU ESPOSA: NORA EMILIA BLANC. SU HERMANA: NElY CLOTILDE MAGNE.
SUS HIJAS POLÍTICAS Y NIETOS TE ACOMPAÑAMOS EN TU ETERNO DESCANSO.SUS RESTOS SON VELADOS EN SALA MUNICIPAL DE COLONIA ELIA Y SERAN INHUMADOS EL 27 DE MAYO DEL 2023 EN EL CEMENTERIO DE COLONIA ELIA A LAS 10.00 HS. CASA DE DUELO COLONIA ELIA, SERVICIO COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA 518 TEL 425977.