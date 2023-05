“El oficialismo del PS rechazo el ingreso a Juntos por el Cambio”

Este sábado se llevó a cabo el IX Congreso Provincial Extraordinario del Partido Socialista, donde desde la corriente Socialismo Popular/ Pluralismo Federal se propuso como moción que el partido ingrese orgánicamente a la coalición de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones.



En ese marco, durante el desarrollo del encuentro, la corriente encabezada por Juan Carlos Meillard, presentó formalmente el documento político para su votación. Sin embargo, se encontraron con el rechazo por parte de Marcelo Haddad, presidente del Congreso y del oficialismo del PS, encabezado por el presidente actual, Juan Rossi. De esta manera imposibilitaron que por mandato del congreso la institución partidaria ingrese formalmente a la coalición opositora.

En ese marco, desde la corriente expresaron: “Se está priorizando la especulación política cuando debemos fortalecer una oferta electoral que sea capaz de transformar la provincia. Nuestros compañeros trabajan en equipos de JxC, acompañando a diferentes candidatos en los departamentos y trabajando en equipos técnicos que formarán parte del próximo gobierno. Independiente de la actual resolución, desde nuestro espacio vamos a redoblar el compromiso para que Juntos por Entre Ríos sea gobierno este año”.

Asimismo, Juan Carlos Meillard, delegado a la Mesa Nacional del PS por Entre Ríos, manifestó su descontento con la decisión de no aprobar el pedido: “Considero que es un claro error político, el Partido Socialista debe firmar la alianza “Juntos por Entre Ríos”. El oficialismo tomó una postura poco comprometida dando libertad de acción a los departamentos y sin un pronunciamiento claro. Nosotros creemos en el proyecto de provincia que plantea JxC y abogamos por integrar nuestra identidad con un trabajo articulado entre el Partido Socialista y el resto de los Partidos que integran la coalición. El oficialismo busca posponer hasta último momento la definición en torno a donde inscribir nuestro Partido, creyendo que eso puede lograr beneficiar a un grupo en particular. Sin embargo, lo que ellos no entienden es que los tiempos han cambiado, hoy hay que mostrar compromiso con acciones y trabajo y esa ha sido la forma en la que trabajamos desde nuestro espacio”.