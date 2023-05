El juego multijugador online: tendencias y aspectos a tener en cuenta

Jugar online se ha convertido, según datos oficiales en nuestro país, en una de las actividades favoritas por parte de la población durante su tiempo libre. Se calcula que son aproximadamente veinte los millones de usuarios en la red que juegan dentro de su rutina a una de las muchas opciones de entretenimiento que se proponen. En este artículo, pondremos el foco en la opción multijugador, una de las más comunes; así como las principales tendencias y aquellos puntos importantes para su práctica.

Tendencias de moda

Los videojuegos para consolas, desde hace ya algunos años, no se podrían entender sin la opción que presentan a los internautas de conectarse y disputar una partida en línea con otros usuarios. En la actualidad, la gran mayoría de títulos para consolas y ordenadores se abren a esta posibilidad y cabe destacar cómo algunos juegos se han hecho extremadamente populares gracias a este fenómeno como Fornite, Call of Duty, Minecraft o la saga de fútbol FIFA con su modalidad Ultimate Team.

Desde la consolidación de los smartphones y del internet móvil, las aplicaciones de juego también se han convertido en una de las tendencias de moda en relación con el ocio más puro en versión online. Son varias las plataformas de entretenimiento que proponen las partidas a sus usuarios en tan solo un clic y desde el celular, aunque siempre conectado a la red y a un servidor específico. Among Us, Cash of Clans o Brawl Stars son tres ejemplos de éxito total en las pequeñas pantallas.

Más allá de los videojuegos y las aplicaciones móviles, también encontramos ejemplos como los relacionados con los deportes mentales como el ajedrez o el póker. Este último, que presenta una gran acogida tras su migración a las pantallas, propone encuentros y campeonatos en tiempo real en las plataformas especializadas dedicadas a esta actividad. Con un solo clic y desde cualquier dispositivo inteligente es posible celebrar una partida con otros usuarios en tiempo real.

Aspectos para una buena experiencia

Sea cual sea la tendencia que tomemos como referencia, para jugar online hay una serie de aspectos comunes que debemos tener en cuenta antes de iniciar la partida y procurar que se mantengan a lo largo de esta. En primer lugar, es contar con un acceso al juego en cuestión, sea este de pago, gratuito o bajo suscripción. Independientemente de la opción que se elija, se debe tener una cuenta abierta y activa para poder desarrollar la partida sin problema alguno. Este es el primer paso y uno de los más importantes.

También es de gran relevancia el dispositivo en el que realizaremos la actividad. Este dependerá de nuestras posibilidades e incluso del título que se quiera practicar. Hay algunas opciones que son exclusivas para móviles o videoconsolas, por poner algunos ejemplos. Cuanto mejores requisitos técnicos presente y mejor estado conserve, como en la batería o la capacidad de rendimiento, mejor será la experiencia que proponga a los jugadores. El soporte es uno de los puntos que suelen acaparar todas las miradas.

Y el tercer pilar sería la conexión a internet, indispensable por los tipos de juegos a los que estamos haciendo referencia en este artículo. En la comodidad del hogar suele haber dos opciones de establecer dicha conexión. La primera es vía el cable de red, que destaca por una mayor velocidad y es muy habitual para juegos donde el tiempo es muy valioso. Y la segunda es el wifi, la conexión inalámbrica, que es de uso habitual para los diferentes dispositivos inteligentes del hogar. También para jugar.

En un segundo plano, destacan muchos otros elementos en los que fijarnos según el tipo de actividad. Algunos que podemos mencionar son los gadgets para teléfonos móviles, periféricos como sillas ergonómicas o teclados especiales, salas especialmente diseñadas para jugar, auriculares con micrófono o dispositivos de realidad virtual. En el mundo del juego existen tantas posibilidades como llegue la imaginación, pero para iniciarse es suficiente con asegurar tres pequeños detalles: un juego, un dispositivo y conexión a internet.