El fútbol local regaló una buena fecha

El torneo «Copa de la Ciudad» jugó la sexta fecha de su calendario con Gimnasia siendo líder y Atlético escolta.

La jornada completa fue la siguiente:

– Cancha de Gimnasia:

Primera: GIMNASIA Y ESGRIMA 1 – PARQUE SUR 1

Goles: PT 14′ Nicolás Maidana (GyE). ST: 35′ Emiliano Díaz (PS)

Incidencias: ST 27′ expulsado Iván González (GyE)

Tercera: GIMNASIA Y ESGRIMA 1 – PARQUE SUR 1

– Cancha de Colonia Elía:

Primera: ATLÉTICO COLONIA ELÍA 1- MARÍA AUXILIADORA 0

Gol: Jorge Barrera (CACE)

Tercera: ATLÉTICO COLONIA ELÍA 0- MARÍA AUXILIADORA 0

– Cancha de Rivadavia:

Primera: RIVADAVIA 2 – ENGRANAJE 0

Goles: Matías Ventos y Facundo Leonetti (R)

Tercera: RIVADAVIA 1 – ENGRANAJE 1

– Cancha de Atlético Uruguay:

Primera: ATLÉTICO URUGUAY 4 – ALMAGRO 1

Goles: Francisco Leonetti, Esteban Herlax, Santiago Salas y Enzo Rodríguez (AU). Gabriel Padilla (A), de penal.

Tercera: ATLÉTICO URUGUAY 4 – ALMAGRO 2

Adelanto

– Cancha de María Auxiliadora

Primera: LANÚS 3 – AGRARIO ROCAMORA 1

Goles: Ariel Benítez, Ariel Montesino y Marcos Otero (L). Naim Fernández (AR)

Tercera: LANÚS 1 – AGRARIO ROCAMORA 1

Posiciones

Primera: Gimnasia y Esgrima, 16; Atlético Uruguay, 13; María Auxiliadora y Parque Sur, 11; Rivadavia, 9; Atlético Colonia Elía, 8; Almagro, 7; Lanús, 5; Engranaje, 4 y Agrario Rocamora, 0.

Tercera: Parque Sur, 12; Rivadavia, 11; María Auxiliadora, 10; Gimnasia y Esgrima y Atlético Uruguay, 9; Almagro, 8; Engranaje y CACE, 5; Lanús y Agrario Rocamora, 4.

Próxima fecha (7ª)

Parque Sur vs. Atlético Uruguay.

Almagro vs. Rivadavia

Engranaje vs. Lanús

Agrario Rocamora vs. Atlético Colonia Elía

María Auxiliadora vs. Gimnasia

Fuente: deportedigital.com.ar

Foto: Alejandro Osuna