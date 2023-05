EDICTO: «MOLINOLO EDUARDO RUBEN C/ PIZURNIA ELBIO ADRIAN S/ EJECUCION PRENDARIA», Nº 7873E

Juzgado Civil y Comercial Nº 3

de Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución

Secr. CyQ: jdocyc3-cyq@jusentrerios.gov.ar – Secr. Ejec.: jdocyc3-pe@jusentrerios.gov.ar

«MOLINOLO EDUARDO RUBEN C/ PIZURNIA ELBIO ADRIAN S/ EJECUCION PRENDARIA», Nº 7873E

E D I C T O

Por disposición del Sr. Juez Dr. MÁXIMO AGUSTÍN MIR, a cargo del Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3, Secretaría de Ejecuciones a

cargo del Dr. RAUL VICTOR DAVID LOVATTO (Secretario suplente) de esta

ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, en los autos

“MOLINOLO EDUARDO RUBEN C/PIZURNIA ELBIO ADRIAN S/EJECUCION

PRENDARIA”, Nº 7873E se ha decretado la subasta del automotor dominio GMP

875, tipo Sedan 5 puertas, modelo Corsa Classic SW Base+ AC 1-6N

2007,equipado con motor marca Chevrolet nº 7h5105459, carrocería marca

Chevrolet nº 8AGSB35N08R118996, titularidad del accionado Elbio Adrián

PIZURNIA DNI 16.163.936. Dicho acto se realizará a través del Portal de

Subastas Judiciales Electrónicas del Poder Judicial de Entre Ríos (Reglamento

SJE, Acuerdo General N° 29/21 del 28.09.21, Punto 1°), con intervención del

Martillero designado en autos Javier Fernando MONTI MAT 1156. El acto de

subasta tendrá una duración de cinco (5) días hábiles y se iniciará 26/06/2023

a la hora 10:00, momento a partir del cual los usuarios registrados podrán

efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, finalizando el día 3/07/2023 a la

hora 10:00. Para participar de la subasta, los interesados (personas físicas o

jurídicas) deberán estar previamente registrados como usuarios en el Portal de

Subastas https: //subasta.jusentrerios.gov.ar, art. 6. Reglamento SJE.

Condiciones de venta: a) Base: el bien saldrá a la venta sin base y al mejor

postor fijándose el monto incremental de las ofertas en la suma de pesos cien

mil ($100.000,00) hasta alcanzar la cantidad de pesos setecientos mil

($700.000,00); luego el monto incremental será de pesos cuarenta mil

($40.000,00) hasta alcanzar la suma de pesos un millón ($1.000.000,00); y de

ahí en adelante será de pesos veinte mil ($ 20.000,00). b) Comunicación de la

oferta ganadora: Quien resulte mejor postor de la subasta, será notificado en

su panel de usuario del Portal y en la dirección de correo electrónico

denunciada al momento de su inscripción como Usuario del sistema. El tribunal

agregará al expediente la constancia -como acta provisoria de subasta- del

resultado del remate. c) Pago del precio: El ganador deberá efectivizar el pago

del precio, más la comisión del martillero (10%), y el costo por el uso del

sistema (3% más IVA) a través de cualquiera de las modalidades de pago

autorizadas en el Portal, en el plazo de dos (2) días hábiles de finalizado el

remate, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art.26 del Reglamento SJE. d)

Postor remiso; llamado al 2do o 3er postor: En caso de declararse postor

remiso al primer postor (por no verificarse el pago alguno de los importes

correspondientes en los plazos indicados en el apartado anterior, se dará aviso

desde el portal y el mail denunciado en la inscripción como postor a quienes

hubieren ofrecido la segunda o tercera mejor oferta para que, de mantener

interés en la compra, se cumplimente con las obligaciones para resultar

adquirente del bien subastado (art. 25 del Reglamento SJE). En caso de que

ninguno de ellos mantenga su interés en la compra, la subasta se declarará

desierta. e) Entrega del bien: con el pago del precio, se procederá a la entrega

del bien. f) Compensación del precio para el acreedor: La eximición de todo o

parte del precio obtenido en subasta a favor del acreedor, sólo se admitirá en

caso de autorización judicial previa (art. 15 Reglamento SJE). g) Obligaciones

del comprador desde la entrega del bien: El adquirente está obligado al pago

del impuesto automotor desde que se hallare en condiciones de ser aprobado

el remate judicial o se ostente la posesión, lo primero que ocurra (art.279 –

Código Fiscal-). h) Impuestos y gastos de transferencia: Dentro de los quince

(15) días de notificada la aprobación del remate -art. 240 Código Fiscal-, y para

habilitar la transferencia del bien adquirido, el comprador deberá acreditar el

pago del sellado previsto por el art. 210 del Código Fiscal y el art. 12. inc. 10)

de la Ley Impositiva. INFORMES Y CONSULTAS: Queda a disposición de las

partes interesadas el expediente para el examen del título y deudas que pesan

sobre el bien. La exhibición del bien serán los días 22 y 23 de Junio del

corriente año de 11:00 hs a 12:00 hs, previa coordinación con el Martillero, en

calle Supremo Entrerriano 682 de Concepción del Uruguay – Entre Ríos.

Consultas al celular 3442478117, o en Moreno 106 de esta ciudad de

Concepción del Uruguay, en los horarios de 09 a 12 hs y de 17 a 19 hs. Atento

a Res. Gen AFIP N 745, Martillero CUIT: 20-161660621, Actor DNI 10.685.805,

Demandado DNI 16.163.936.

Publíquese por dos (2) días.

Concepción del Uruguay, 24 de mayo de 2023

Firma conforme Ley N° 10500 / Resolución STJER N°28/20 -Anexo IV- y ss.

Raúl Víctor David Lovatto

Secretario suplente

EDICTO