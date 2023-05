Con nueva Defensa: Acusado de intento de femicidio seguirá preso a la espera del juicio

Se trató este miércoles la situación procesal de Milton Agustín Boladeres (23), acusado de S/ Homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género, en grado de tentativa”, en perjuicio de su ex pareja Clarisa Domínguez, causa que lleva adelante el Agente Fiscal N° 5 -Dr. Eduardo Santo. En la audiencia, realizada ante el juez de Garantías N° 2 (subrogante de la doctora Herrero) se dispuso mantener la prisión preventiva hasta elevar la causa a juicio.

El caso

Como se informara en notas anteriores, el hecho ocurrió el día 15 de octubre pasado, entre las 02.30 y las 03.00 hs., en la habitación del fondo del domicilio ubicado en esquina noreste de calles Almafuerte y Lucas Piris, y como sostiene la Fiscalía, en medio de una discusión con su pareja, Clarisa Domínguez, Boladeres (A) TITO, con clara intención de quitarle la vida, roció a la misma con alcohol etílico en su rostro y parte superior del cuerpo, a la vez que roció también parte del resto de la habitación, ocasionando que Domínguez termine prendida fuego, esparciendo ese fuego a toda la habitación, escapando esta hasta el patio donde logró apagar las llamas de su cuerpo arrastrándose en el pasto, siendo luego asistida por el acusado, quien junto a su padre la llevaron hasta el hospital local donde quedó internada.

Como consecuencia del incidente, la mujer resultó con heridas de carácter grave, del tipo AB-B en cuello y cara, manos, dorso y palma derecha y palma izquierda; tipo A cavidad bucal con edema, signos de lesión de vía aérea con intubación oro traqueal. Lesión térmica de vía aérea G III´.».

Boladeres lleva ya 180 días detenido y está alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, siendo actualmente representado por los doctores Fabián Otaran y Dr. Joaquín Buschiazzo, designados recientemente en lugar de la Defensa Oficial.

En un pormenorizado alegato, el fiscal dio detalles del suceso y argumentó que la víctima salvó su vida milagrosamente, destacando que la misma siente terror anta la posibilidad de soltura de u ex pareja, agregando que esta recibió amenazas por Facebook, provenientes de la cárcel donde está alojado.

El fiscal dijo que Boladeres fue detenido luego de que se conocieran detalles del suceso, ya que en principio se manejaba la hipótesis de un caso de autolesiones, asegurando que ya se está en condiciones e elevar la causa a juicio (será con Jurado Popular) restando una pericia psicológica, pero que se cuenta con elementos suficientes para ir a debate.

El docto Santos aseguró que consta en las declaraciones, que la víctima dijo haber sido amenazada reiteradas veces, que él la roció en alcohol y que la mujer forcejeó para tomar el encendedor antes que el imputado y en ese momento se produjo el chispazo que dio inicio al fuego.

Fua así que Santos reclamó mantener la prisión preventiva de Boladeres por 90 días, para llegar al juicio y velar por la seguridad de la víctima.

Derechos de la mujer y también del acusado

A su turno, el doctor Otarán, destacó que es importante respetar derechos y velar por la integridad de las mujeres y luchar contra el flagelo que representa la violencia de género, pero que también hay que velar por los derechos humanos del imputado y el principio de inocencia.

El defensor apuntó a la Fiscalía, alegando que hay una evidente falta de acción y remarcó que el fiscal dijo que su cliente roció con alcohol a Clarisa Domínguez, pero no dijo que la prendió fuego, sino que hubo un forcejeo y el encendedor se accionó accidentalmente, recalcando además que Boladeres no intentó matarla y quedó demostrado por como reaccionó ante esto y la llevó al hospital.

También dijo que su cliente llegó a la casa en el momento que la mujer estaba prendida fuego y que trató de socorrerla, remarcando que las lesiones que ella presenta se condicen con su primera declaración en la que dijo que ingirió alcohol y no que fuera rociada por el acusado.

Clamor social

Es sabido el complicado momento social en el que vivimos en nuestro país. La violencia contra mujeres y los femicidios son alarmantes y esto sin dudas genera el repudio de la comunidad.

Este fue un punto “atacado” por el defensor, ya que si bien dijo que es sumamente importante defender los derechos de la mujer y su protección ante la violencia de género, es importante evitar prejuzgar a los acusados.

“No podemos actuar respondiendo al clamor social. Tenemos que ser objetivos. Ella misma no lo acusa y se debe considerar que ella tiene antecedentes de auto lesiones”, dijo el letrado.

Finalizando pidió el sobreseimiento y la inmediata libertad de Boladeres, y solicitó que en caso de no hacerse lugar se le conceda una medida menos rigurosa, como ser una prisión domiciliaria.

Finalizados los alegatos, el juez subrogante explicó que no está en condiciones de sobreseer al acusado en esta instancia y eso deberá ser requerido por la Defensa en la etapa de juicio, considerando que hay elementos suficientes para mantener a Boladeres detenido, considerando sus antecedentes penales y los riesgos procesales vigentes, por lo que dispuso la medida por el plazo de 60 días y dejar abierta la posibilidad de un traslado a la UP4 si el detenido lo solicita.

ACTA DE AUDIENCIA: En la ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, a los tres días del mes de Mayo del año dos mil veintitrés, siendo las 11.15 hs., estando en el Salón de Audiencias el Sr. Juez de Garantías Subrogante, Dr. Gustavo Ariel DIAZ en el marco del Legajo N° 6252/22 caratulado «B.M.A. S/ Homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género, en grado de tentativa” a fin de llevar a cabo la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva del Sr. BOLADERES. Se encuentran presentes el Sr. Agente Fiscal N° 5 -Dr. Eduardo Santo-; los Sres. Defensores Técnicos Dr. Fabián Otaran y Dr. Joaquín BUSCHIAZZO y el imputado M. A. B. a quien S.S. advierte que esté atento a lo que va a ocurrir. Se da apertura al acto de la audiencia, la que es grabada en video bajo el número 13.745 con las formas establecidas en el art. 167 del C.P.P. Concedida la palabra el Sr. Agente Fiscal solicita la prórroga de la prisión preventiva del Sr. B. , da lectura del hecho intimado, detalla la nueva entrevista mantenida con la víctima, funda el riesgo de entorpecimiento, hace referencia a la pena en expectativa y los antecedentes penales del imputado ya que tiene una condena condicional por varios delitos entre ellos una desobediencia judicial en un contexto de género. Solicita la prórroga de la preventiva por 90 días a fin de elevar la causa a juicio. A su turno el Dr. Otarán refiere que la libertad debe ser la regla en las causas penales, que hay falta de acción en la redacción del hecho intimado, sostiene que no hay dolo de homicidio, analiza las evidencias obrantes hasta el momento en el legajo sobretodo en el testimonio brindado por la víctima, solicita el sobreseimiento de su defendido por atipicidad (art. 397 inc 2 del CPPER) y se le otorgue consecuentemente la libertad a su defendido. Seguidamente el Dr. Santo responde a los planteos realizados por la defensa técnica, haciendo luego lo propio el Dr. Otarán solicitando que, en caso que no se haga lugar al planteo de libertad, se pueda morigerar las condiciones de detención disponiendo un arresto domiciliario en la casa del padre del imputado. A continuación, S.S. brinda sus fundamentos y RESUELVE: 1.- DISPONER LA PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA del Sr. BMA, en orden al delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO, en grado de TENTATIVA, atribuible al ciudadano MAB en calidad de autor (arts. 42, 45 y 80 incs. 1. y 11. del Código Penal), ello por el término de SESENTA (60) días. Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el acto labrándose la presente la que no es firmada por los comparecientes manifestando expresamente que se dan por notificados de lo resuelto, dejándose constancia que la presente audiencia fue presidida por el Dr. Gustavo Ariel DÍAZ -Juez de Garantías Subrogante-, asistieron el Dr. Eduardo SANTO -Agente Fiscal-, los Dres. Fabián OTARAN; Joaquín BUSCHIAZZO y el imputado BOLADERES. Ante mí: Dra. Vanesa P. Heidel – Subdirectora OGA-.-