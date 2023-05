Columna de Astronomía. “Si la Luna es parte de la Tierra ¿Por qué no se ven iguales?”

Al principio de esta semana visitamos la escuela N° 17 “Dra. Teresa Ratto” con objetivo de una charla con videos y animaciones sobre el sistema solar. Mientras conversábamos con los estudiantes de 5to año ellos hicieron la siguiente pregunta: “Si la Luna es parte de la Tierra ¿Por qué no se ven iguales?”. En nuestras actividades nos encantan este tipo de preguntas porque parecen simples, pero hay toda una explicación interesante del tema. Sin duda esto nos entusiasmó para escribir la siguiente columna.

Primero empecemos de donde salió la idea de que la Luna fue, al principio, parte de la Tierra.

Cuando la NASA realizó las misiones de APOLO, una de las tareas que tenían era traer rocas lunares para analizarlas. De los análisis se encontraron que nuestro satélite natural tiene los mismos compuestos químicos que nuestra Tierra, es entonces que se realizó la “Teoría del gran impacto”.

Esta teoría sostiene que hace 4000 millones de años, cuando la Tierra era joven y de estado pastoso parecido a la arcilla (la Tierra se formó hace 4500 millones de años), fue impactada por un planeta de tamaño similar a Marte al que llamaron Theia.

Este impacto provocó que parte de nuestro planeta se desprenda y quede orbitando alrededor. Quedando como resultado un planeta rocoso con una satélite natural de un cuarto de su tamaño.

Hasta ahora todo viene bien e interesante pero no nos responde por qué hoy ambos cuerpos celestes se ven diferentes.

Tengamos en cuenta que nuestro satélite no posee algo que, para nosotros, es indispensable: una atmósfera. Aunque no parezca tiene un papel muy importante.

Pensemos que la atmósfera es una capa de varios gases que tiene un espesor de 38 kilómetros, que nos protege de los rayos ultravioletas, de impactos de rocas espaciales, nos mantiene la temperatura, se generan vientos, lluvias y ciclos de algunos compuestos químicos, etc.

En síntesis, permite que la superficie de nuestro planeta esté en continuos cambios, les damos el siguiente ejemplo: cuando caminamos a la orilla de nuestras playas ¿Cuánto tiempo dura nuestra huella? Si nadie camina sobre la misma puede pasar uno o dos días, pero en poco tiempo la huella se borra, este proceso natural se llama erosión.

La Luna al no tener atmósfera no sufre este fenómeno natural, no hay vientos, lluvias o procesos que generen algún cambio en la superficie. Si nosotros pudiéramos ir a la Luna, veríamos las huellas que dejaron los astronautas en los APOLOS. Como si recién se hubiera hecho, increíble ¿no?

Esta explicación también nos invita a dar el siguiente dato, al no borrarse las huellas todas las marcas que se realizan por colisión de rocas del espacio a la Luna están impresas en los cráteres que nosotros observamos y nos llama tanto la atención. Ahora nos preguntamos ¿por qué a la Luna la impactan tanto? Justamente es por la falta de atmósfera, cuando ingresa una roca a nuestro planeta el rozamiento de nuestra atmósfera hace que degrade, en la mayoría de los casos, antes de llegar a impactar al suelo.

Por último, el color de la Luna no es igual al de nuestro planeta, obviamente no tiene el color azul de los océanos o verdes de la vegetación. Pero si pensamos en la Tierra desnuda no la imaginamos del mismo color que la Luna. Nuestro satélite tiene ese color por los rayos cósmicos que impactan sobre la superficie, rayos que nosotros somos protegidos por la atmósfera.

Otro fundamento interesante entre nuestro planeta y la Luna. En la Luna siempre parece que es de noche, no hay atardeceres, amaneceres ni mucho menos un cielo celeste esos son fenómenos físicos generados por nuestra atmósfera.

En conclusión, estos datos nos ayudan a entender lo importante e indispensable que es para nosotros nuestra capa de gas. Cuidemos nuestra capa de ozono, la emisión de dióxido de carbono y la vegetación que permite ciclo de oxígeno.

Como siempre, invitamos a seguirnos a través de nuestras redes para estar al tanto de las actividades referentes a esta hermosa ciencia; en face: astroamigos Concepción del Uruguay y en insta @astroamigos_cdelu.

Prof. Giovanna Monroy.