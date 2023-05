Bisogni junto a la CGT: “Concepción del Uruguay seguirá siendo peronista”

Lanzado en campaña por su tercera intendencia en Concepción del Uruguay, Marcelo Bisogni, sigue recorriendo la ciudad sumando reuniones con los vecinos, y encuentros con instituciones deportivas, sociales, educativas, comerciales y entidades gremiales.

Este viernes por la noche mantuvo un encuentro con los secretarios generales y representantes de los sindicatos de la Alimentación, Luz y Fuerza, Comercio, La Fraternidad, Asociación Bancaria, Uatre, Gastronómicos, y Sutep, todos gremios confederados dentro de la CGT.

“El compromiso con cada vecino y con cada institución lo hacemos cara a cara, lo hemos hecho siempre así porque es la forma en que entendemos la política. Estamos recorriendo cada uno de los barrios para escuchar los problemas de cada lugar, para sumar las ideas que la gente nos acerca y conocer de primera mano la realidad de los vecinos”, remarcó Bisogni.

A lo largo del encuentro, los representantes sindicales plantearon las diversas problemáticas por la que atraviesan los trabajadores de los diferentes sectores, y la necesidad de contar con la municipalidad como respaldo político y de gestión para fortalecer las diferentes acciones que llevan adelante desde los gremios.

Bisogni remarcó que “aquí no hay salvadores ni acciones mágicas, ustedes ya me conocen, siempre hemos trabajado juntos con todos los gremios y lo seguiremos haciendo. No son tiempos fáciles, pero Concepción del Uruguay seguirá siendo peronista, porque el peronismo de Concepción del Uruguay tiene hombres y mujeres con experiencia y con capacidad, pero sobre todo con un fuerte compromiso solidario”, sostuvo el dos veces intendente de La Histórica.

“Nos presentamos a estas elecciones para ganar, con la firme convicción que Concepción del Uruguay tiene muchísimo más para desarrollar y sumar. Debemos hacer el máximo esfuerzo de militancia porque nuestro triunfo también es vital para sumarnos el esfuerzo que hoy reclama Entre Ríos para ganar las elecciones provinciales y sostener el rumbo de crecimiento que venimos teniendo en los últimos años”, remarcó Bisogni.

Finalmente destacó que “estamos en tiempos muy difíciles que nos reclaman esfuerzos adicionales, por eso también estamos sumando a muchos dirigentes del Departamento Uruguay para respaldar al peronismo provincial de cara a una elección compleja que nos exige mayor participación y responsabilidad, tanto a los dirigentes como a todos los militantes de nuestro frente en toda la provincia”.