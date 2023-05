«Las insurtechs y startups son hacedoras del futuro y ayudan al cambio constante del sector asegurador»

La Aceleradora RUS es una propuesta impulsada por Río Uruguay Seguros (RUS), Digital Insurance LatAm e Insurtech Community Hub, con el fin de contribuir al desarrollo de startups e insurtechs de Latinoamérica y Europa que ofrezcan soluciones innovadoras para el mercado asegurador.

Este año se estarán seleccionando 5 proyectos que contribuyan a agilizar la operatoria general de la industria aseguradora y propongan soluciones tecnológicas para el agro y la movilidad sostenible. Las empresas interesadas en participar podrán presentar sus propuestas hasta el 22 de junio.

Con motivo de la apertura de la cuarta convocatoria de la Aceleradora RUS, Juan Carlos Lucio Godoy, presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros, se refirió a la importancia que tiene la participación de las insurtechs y startups en esta iniciativa y lo que pueden aportar al mundo del seguro.

Desde su dilatada experiencia, ¿cómo valora el momento actual que está viviendo el sector asegurador a nivel global con la llegada de startups/insutechs ofreciendo una amplia variedad de propuestas de valor?

Las startups e insurtechs son una herramienta imprescindible para que las aseguradoras puedan llevar adelante la innovación en el mercado actual de seguros. En nuestro caso particular, a través de la Aceleradora RUS, convocar y trabajar con startups e insurtechs de América Latina y Europa nos ha permitido pegar saltos cuantitativos y cualitativos, y todo eso dentro de lo que es el cambio cultural que, en RUS, empezó hace algunos años y lo anunciamos al adoptar la holocracia como modelo empresarial. Es importante que la innovación tecnológica se acople al cambio cultural para aprovechar las oportunidades que esa tecnología ofrece para generar trabajo, inversiones y diferentes productos de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado.

¿Cuál es el objetivo principal de la cuarta edición de la Aceleradora RUS? ¿Hay alguna característica especial que las diferencie de las 3 ediciones anteriores?

Para esta 4° edición, además de convocar a insurtechs y startups que ofrecen soluciones ágiles e innovadoras para mejorar la industria aseguradora, invitamos a participar a aquellas empresas cuyo aporte permita transformar la forma en la que nos movemos (transporte eléctrico, híbrido, vehículos de baja emisión de carbono, entre otros), reduciendo el impacto ambiental, y aquellas que apliquen tecnologías que permitan resolver los desafíos en la agricultura (gestión de cultivos, reducción de residuos agrícolas, entre otros) mejorando así la sostenibilidad del sector.

¿Qué aprendizajes clave han obtenido en las tres ediciones anteriores?



Para mí es un orgullo representar a una empresa que en la Argentina está mostrando que se pueden y se deben encontrar estos mecanismos para lograr sinergias de trabajo que sirven para crecer entre todos. El haber logrado que en las tres ediciones anteriores se hayan incorporado muchas y variadas propuestas, demostró que RUS es una empresa en innovación permanente. El año pasado se presentaron a la convocatoria de la Aceleradora 21 empresas provenientes de diferentes partes del mundo de las cuales 11 cumplieron los requisitos para pasar al Pitch Day y 6 resultaron seleccionadas para acelerar sus proyectos.

El hecho de estar trabajando con estas empresas para seguir incrementando el ecosistema RUS es una satisfacción enorme porque acá hay intelectualidad, trabajo, perspectiva y diversidad. Las aseguradoras hoy sin las insurtechs/startups no están en condiciones de avanzar como corresponde y eso es algo que venimos comprobando permanentemente.

¿Qué apoyo brindará su compañía a las startups seleccionadas durante el proceso de desarrollo y ejecución de proyectos conjuntos?

Los proyectos que ingresen al proceso de aceleración van a tener el acompañamiento tanto de Río Uruguay Seguros como el de Digital Insurance LatAm e Insurtech Community Hub para definir su modelo de negocio, recibir mentoring por especialistas de larga trayectoria en seguros, conexión con inversores a nivel nacional e internacional, comunicación y visibilidad de las iniciativas, entre otros beneficios.

¿Qué consejos le daría a las startups interesadas en participar en esta cuarta edición?

Las insurtechs y startups nos ayudan a resolver cuestiones específicas con soluciones específicas. Sin ellas la industria aseguradora no tendría un buen destino, no sería eficiente y no resolvería con rapidez los problemas de nuestros clientes. Contar con su colaboración y aporte no sólo potencia el desarrollo del conjunto sino que además, permite a las empresas llevar al mercado y a los clientes las soluciones más prácticas de acuerdo al mundo tecnológico que estamos viviendo. Las insurtechs y startups son hacedoras del futuro y ayudan al cambio constante del sector asegurador. Por eso, las invitamos a participar de esta 4° convocatoria de la Aceleradora RUS para acompañarlas en todo el proceso necesario para su desarrollo.