Comienza a jugarse en Nogoyá el Campeonato Entrerriano de bochas en damas, que se extenderá hasta el domingo, día en que se definirá el torneo.
Los juegos comienzan este viernes desde las 15.30, quedando el torneo conformado en las siguientes zonas
ZONA A: CANCHA – LIBERTAD
A – GUALEGUAY B
B – CHAJARÍ B
C – NOGOYÁ B
ZONA B: CANCHA
9 DE JULIO
A – URUGUAY A
B –SAN SALVADOR
C – PARANÁ
ZONA C: CANCHA
SIRIO LIBANÉS 1
A – GUALEGUAYCHÚ C
B – COLÓN B
C –VICTORIA B
ZONA D: CANCHA
SIRIO LIBANÉS 2
A – URDINARRAIN
B – COLÓN C
C – VICTORIA A
ZONA E: CANCHA – FERRO 1
A – VILLAGUAY
B – URUGUAY B
C – LA PAZ
ZONA F: CANCHA – FERRO 2
A – GUALEGUAYCHÚ A
B – NOGOYÁ C
C – GUALEGUAY A
ZONA G: CANCHA – EL GUINEO
A – CONCORDIA
B – CHAJARÍ A
C – SEGUÍ
ZONA H: CANCHA
DEPORTIVO NOGOYÁ
A – NOGOYÁ A
B – GUALEGUAYCHÚ B
C – COLÓN A
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