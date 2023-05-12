Entrerriano de bochas en damas

Comienza a jugarse en Nogoyá el Campeonato Entrerriano de bochas en damas,  que se extenderá hasta el domingo, día en que se definirá el torneo.

Los juegos comienzan este viernes desde las 15.30, quedando el torneo conformado en las siguientes zonas

ZONA A: CANCHA – LIBERTAD
A – GUALEGUAY B
B – CHAJARÍ B
C – NOGOYÁ B

ZONA B: CANCHA
9 DE JULIO

A – URUGUAY A
B –SAN SALVADOR
C – PARANÁ

ZONA C: CANCHA
SIRIO LIBANÉS 1

A – GUALEGUAYCHÚ C
B – COLÓN B
C –VICTORIA B

ZONA D: CANCHA
SIRIO LIBANÉS 2

A – URDINARRAIN
B – COLÓN C
C – VICTORIA A

ZONA E: CANCHA – FERRO 1
A – VILLAGUAY
B – URUGUAY B
C – LA PAZ

ZONA F: CANCHA – FERRO 2
A – GUALEGUAYCHÚ A
B – NOGOYÁ C
C – GUALEGUAY A

ZONA G: CANCHA – EL GUINEO
A – CONCORDIA
B – CHAJARÍ A
C – SEGUÍ

ZONA H: CANCHA
DEPORTIVO NOGOYÁ

A – NOGOYÁ A
B – GUALEGUAYCHÚ B
C – COLÓN A

 

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