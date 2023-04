Vidal con Frigerio en la Uader: «Los pobres no llegan a la Universidad»

La diputada nacional disertó en el rectorado de la Uader en Paraná junto a Rogelio Frigerio y el rector Luciano Filipuzzi. Repitió la frase por la que fue cuestionada su visita a Entre Ríos. Hubo movilización y repudio sobre la presencia de la dirigente de JxC.

Desde que se anunció la presencia de María Eugenia Vidal en el Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), donde arribó para disertar sobre La educación como base del desarrollo, comenzó a generarse polémica. Miembros de la comunidad educativa, agrupaciones, actores políticos y sociales se pronunciaron en contra de la llegada de la diputada nacional a la casa de altos estudios, señala Informe Digital.

La mayoría recordó las palabras que la legisladora pronunció en 2018, cuando se desempeñaba como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en relación con la iniciativa de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de impulsar la creación de nueve universidades en esa provincia. Al respecto, Vidal opinó: «¿Es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la Universidad?».

Rememorando estos dichos, dispararon contra la dirigente de Juntos por el Cambio y expresaron su malestar por la presencia de la posible precandidata a presidente en la Uader.

No obstante, la integrante de la Cámara Baja nacional se hizo presente en el lugar, junto al rector Luciano Filipuzzi y al también diputado nacional Rogelio Frigerio.

En este marco, Vidal, lejos de arrepentirse de aquellas declaraciones, reafirmó: «Es una verdad dolorosa, que todavía tiene vigencia. Los pobres no llegan a la Universidad. Los datos lo demuestran. Nueve de cada diez chicos pobres no llegan a la Universidad. Si los chicos no terminan en tiempo y forma la secundaria, ¿cómo van a llegar a la Universidad?».

Según consigna Entre Ríos Ahora, el salón donde se llevó a cabo el evento estuvo repleto, y fuera del recinto se manifestaron un grupo de personas, en principio en la vereda del Rectorado, sobre Avenida Ramírez al 1100, y luego se acercaron hasta la puerta, con cánticos, gritos y golpes a la puerta vidriada.

Ante esta situación, Vidal apuntó: «No hay educación sin libertad, no hay educación sin democracia. Los argentinos decidimos hace 40 años vivir en democracia, nunca más sin democracia. Nunca más sin democracia y eso no puede estar restringido en ningún espacio público y menos en un lugar de educación pública. No hay educación sin debate, sin diversidad y sin que cada uno pueda exprearse. No hay educación con gritos, con violencia, con escraches, sin libertad».

En ese escenario sentenció: «La población pobre es la menos desfavorecida por el sistema educativo».

Sin embargo, sobre su futuro no dio una definición y dijo: «Siento que hoy no es momento de lanzamientos, mezquindades y campañas. Es momento de escuchar, de trabajar y estar cerca de quienes la pasan mal. La realidad le viene dando una cachetada a la política para que reaccione».