VICTOR JOSE BONNIN Q.E.P.D.
FALLECIO EN COLON ENTRE RIOS EL MIERCOLES 19 DE ABRIL DE 2023
SU ESPOSA: LILIAN EUSEBIA BENAY, SUS HIJOS, HIJOS POLÍTICOS, NIETOS Y BISNIETOS, PARTICIPAN CON PROFUNDO PESAR SU FALLECIMIENTO.-
SUS RESTOS FUERON TRASLADADOS A UBAJAY ENTRE RÍOS Y RECIBIRÁN O RECIBIERON (COLOCAR SEGÚN CORRESPONDA) SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE ESA LOCALIDAD EL JUEVES 20 DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO A LAS 10:30 HORAS
CASA VELATORIA: TALA 33 UBAJAY ENTRE RIOS
CASA DE DUELO: LOS ALISOS 281 UBAJAY ENTRE RIOS