UPCN volvió a pedir por los trabajadores de la Uader y advirtió que se está haciendo “un ajuste”

El gremio denuncio que hay trabajadores que quedaron en la calle y otros a los que les bajaron los ingresos. “Todos se hacen los desentendidos, pero lo cierto es que el que conduce la Universidad y toma resoluciones es el Rector, por lo que le pedimos que dé la cara y responda a estos reclamos que necesitan urgente tratamiento”, advirtió la secretaria Adjunta Carina Domínguez.

“Desde que UPCN hizo pública la problemática y el malestar existente en la UADER, otros sectores coincidieron en denunciar situaciones de desigualdad y discrecionalidad en el manejo del personal. En los últimos días hemos conocido casos de trabajadoras y trabajadores que quedaron en la calle o que le bajaron los ingresos después de 10 años de cumplir tareas en el mismo lugar, sin intentar la más mínima posibilidad de buscar alternativas al sistema que remunera con horas cátedra las funciones administrativas, profesionales y de servicios. Esto es ajuste”, declaró la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez al insistir con una situación que se prolonga en el tiempo.

“A partir de la Resolución 7 que el Consejo Superior aprobó el 28 de febrero, después del documento que hizo conocer UPCN, esperamos una reunión para empezar a debatir soluciones, pero la convocatoria hasta ahora no llegó”, reclamó.

La dirigente sostuvo que “juegan al desgaste e intentan desvirtuar la acción del sindicato en el reclamo. No tiene que haber lugar al individualismo y a los arreglos personales: la lucha es por un régimen laboral claro. Nuestra lucha es para conseguir un escalafón propio que garantice justicia a los trabajadores y trabajadoras”.

“Una vez más nos hacemos eco del temor que manifiestan los trabajadores. ¿Cómo hacer silencio cuando tenemos por ejemplo, un mensaje donde un compañero nos pide por favor que no publiquemos las fotos de las reuniones en UPCN por temor a represalias, a que lo castiguen disminuyéndole el sueldo de la noche a la mañana sin explicación”, relató Domínguez.

“Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Todos se hacen los desentendidos. Lo cierto es que el que conduce la Universidad y toma resoluciones es el Rector. Le pedimos que dé la cara y responda a estos reclamos que necesitan urgente tratamiento”, advirtió.

Por otra parte, “es cierto que dijeron que también quieren el escalafón, pero la coincidencia suena a verso cuando al mismo tiempo nos señalan que es un asunto que excede a la Universidad; que el Ejecutivo y la Legislatura no entienden la autonomía, entonces nada es responsabilidad de ellos, no toman decisiones políticas. Desestiman la fuerza y la voluntad de los trabajadores que no quieren depender más de una decisión arbitraria para llevar el pan a su mesa y desestiman también la oportunidad de poner en marcha un cambio profundo en la Universidad que revierta una situación de años”. (APFDigital)