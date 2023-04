Una larga investigación: Detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja prendiéndola fuego

Un fiscal perseverante y un trabajo investigativo, basado en pericias y testimonios, a lo largo de un año, llevaron a la Justicia de Colón, a la detención de un individuo acusado de dar muerte a su pareja de manera atroz, a la que quemara con combustible en la madruga de del 8 de abril del 2022 en esa ciudad.

En la mayoría de los casos que se observan en materia delictiva, los sospechados son generalmente detenidos e investigados, pero en esta oportunidad, se pudo ver otra forma de trabajo minucioso dada la complejidad del mismo y con el protagonista en libertad, pero ligado a la investigación, la cual llevó a la Fiscalía a tener elementos suficientes y así llegar a la detención con la certeza para esta instancia de la responsabilidad del acusado.

La labor investigativa se vio complicada en un principio, dado que la víctima dijo que sus lesiones (que luego la llevaron a la muerte) se las provocó ella misma accidentalmente.

El hecho y la investigación

Se trata de Alberto Guillermo Galeano, quien, en la fecha mencionada, siendo aproximadamente las 2:30 horas, mantuvo una discusión con su pareja Fabiana Alejandra Luque, en el interior de la vivienda que ambos compartían ubicada en calle Vergniaud N° 379 de Colón.

En ese marco Luque resultó quemada en un 50 por ciento de su cuerpo, falleciendo a las en los primeros minutos del 11 de abril en el hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, a raíz de un “Shock refractario y fallo orgánico múltiple, a punto de partida de lesión térmica extensa»

El fiscal del caso, doctor Sebastián Blanc, confirmó que se podían observar lesiones producidas por el accionar del agente térmico en región anterolateral de la cara (excluye mentón) y cuello, en región toracoabdominal (excluye mamas) se observa extensión de la lesión sobre caras laterales y anterior hasta una línea imaginaria horizontal en región umbilical, también se visualiza lesión en tercio medio lateral de muslo izquierdo. Ambos miembros superiores y manos»

La víctima, en pleno estado de consciencia al ingreso al hospital, dijo que ella misma se había prendido fuego de manera accidental, ya que encontraba sentada fumando y habría tomado contacto con combustible que se le derramó de una botella, estando en ese momento sola, siendo auxiliada luego por su pareja.

Pese a esta declaración aparentemente voluntaria, el doctor Blanc (por protocolo) no descartó la hipótesis del femicidio y continuó la investigación, ordenando el levantamiento de rastros en el lugar y realizando innumerables pericias durante el tiempo transcurrido a la fecha, que permitieron establecer que los hechos no sucedieron como lo había dicho la víctima, principalmente basado en el tipo de quemaduras, confirmándose que Luque no estaba sentada al momento del suceso, a lo que se sumó el peritaje en ropas de Galeano, que tenían rastros de combustible y sin contacto con el fuego que estaban lavadas y las ropas que este tenía puestas al ir al hospital con evidentes marcas de fuego y combustible, lo que a la Justicia le confirma que el agresor, atacó a la víctima y luego se cambió de ropas para “ayudarla”.

Otro punto importante a aclarar era si existía violencia previo al hecho, algo que hasta ese momento no se sabía, ya que no había denuncias previas y se estaba ante una relación de poco tiempo (habían comenzado a convivir en diciembre del 2021). Las pericias en celulares, permitieron rescatar mensajes que demostraban la violencia que Galeano ejercía sobre la víctima, lo que resulta otro elemento contundente en su contra, sumándose la declaración de numerosos testigos, destacándose el trabajo realizado por la División Criminalística y la intervención del comisario principal Licenciado Héctor Adrián Jaquet.

Detención e imputación

Esta semana, el doctor Sebastián Blanc, con todos esos elementos en su poder, presentó el pedido de deteción al Juzgado de Garantías de Colón, medida que se cumplimentó el jueves, tras lo cual se lo imputó ante la presencia de su abogado defensor, el doctor Dario Germanier y se pidió la prisión preventiva, la que fue confirmada en audiencia ante la jueza de Garantías, doctora Natalia Cespedes, por el plazo (en principio) por 30 días.

Con este resultado, se puede observar que en un primer momento, la víctima trató de no inculpar al victimario, algo que lamentablemente, muchas veces sucede en este contexto de violencia y que sin dudas deja a la luz que es muy importante no dejar cabos sueltos y continuar investigando a fondo como sucedió en esta causa, permitiendo que la Justicia llegue a fondo y el caso se esclarezca.

Para la Fiscalía, está suficientemente probado a esta altura que el hecho sucedió en un grave contexto de violencia de género de tipo física, económica, psicológica y simbólica; y con la finalidad de hacerla padecer y sufrir.

Por eso Galeano tomó un bidón que contenía nafta y le derramó el líquido a Luque en su cuerpo, en la zona la cara, cuello, tórax, abdomen y brazos, y le prendió fuego, causándole graves lesiones por quemaduras que afectaron aproximadamente el 50 por ciento de su cuerpo, consecuencia de las cuales, finalmente y pese a las atenciones médicas recibidas, le provocaron la muerte por Shock Refractario y fallo orgánico múltiple, en fecha 11 de abril de 2022. De esta manera el hecho encuadra en la figura de “Homicidio triplemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía relación de pareja, con ensañamiento, y por mediar violencia de género”.

