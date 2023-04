Prisión preventiva para individuo acusado de amenazas a su ex pareja y lesionar a un agente policial

En audiencia realizada la semana pasada, ante el juez de Garantías, Dr. Gustavo Ariel Diaz, se dispuso la prisión preventiva de un individuo acusado de violencia y lesiones, causa que lleva adelante la fiscal Auxiliar N° 1, doctora Lucía Bourlot.

El imputado, BET de 26 años de edad, llegó representado por la defensora oficial Dra. Valeria Mabel Irel, acusado de “Amenazas, en concurso real con resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas en concurso ideal”.

La fiscal señaló que BET fue el 27 de marzo de 2023, en las primeras horas de la tarde, al domicilio de su ex pareja en el Barrio 150, expresando que no podía terminar la relación y ante tanta insistencia, la mujer le solicitó en reiteradas oportunidades que se retire del domicilio o llamaría a la Policía, viendo que se tornaba más agresivo, momento en el cual le profirió frases de contenido amenazantes tales como que volvería drogado y que iba a ser peor.

Ante la complicada situación, la damnificada dio aviso a la autoridad policial, llegando momentos más tarde una comitiva de la dependencia de la jurisdicción, constatando que el joven estaba violento y con evidente olor a bebida alcohólica.

El individuo les dijo a los uniformados que sólo había ido a hablar con la chica y que no se iba a ir, hasta no hablar con ella, que ni se metieran, y que si no podía hablar en ese momento, lo iba a hacer durante noche y drogado.

Fue allí que los funcionarios policiales le solicitaron que se retirara del lugar, haciendo caso omiso y que rehusandose de dar sus datos y no contar con la documentación encima, se le informa que se lo trasladará a Jefatura para su correcta identificación, a lo que se resistió al accionar de los agentes del orden mediante golpes de puño, lesionando a uno de ellos.

En estas circunstancias los funcionarios lograron reducirlo y llevarlo a la dependencia imputado de los delitos de “Amenazas”, en concurso real con “Resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas” en concurso ideal .

Ante los elementos en el expediente y los riesgos procesales considerados por la Fiscalía, confirmando que el acusado tiene un delito de rebeldía, fue que se solicitó la prisión preventiva de BET, por el plazo de 30 días, medida que fuera finalmente ordenada por el juez de Garantías, quien dispuso su alojamiento en Comisaría Primera.