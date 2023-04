¿Por qué a los perros les gusta el sol?

Sí, los perros toman el sol por todos los beneficios que la luz solar les aporta. ¿Quieres conocerlos y saber un poco más acerca del comportamiento canino? A continuación mostramos los principales beneficios de tomar el sol para los perros:

La vitamina D forma parte del grupo de vitaminas liposolubles, que son aquellas que se disuelven en grasas y aceites, quedan almacenadas en los tejidos adiposos del organismo principalmente y, por ende, permanecen retenidas en el cuerpo por más tiempo. De esta forma, no es necesario proporcionar al perro suplementos de vitamina D a diario, ni alimentos ricos en ella porque su organismo es capaz de mantenerla durante un periodo de tiempo. Además de obtenerla a través de los medios ya citados, los canes saben que la mejor forma de proporcionar a su cuerpo la cantidad de vitamina D que necesita es a través de la luz solar, por lo que el principal motivo que da repuesta a la pregunta por qué a los perros les gusta tanto el sol es, sin duda, este.

De la misma forma que la vitamina D resulta fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, también lo es para los perros. En este sentido, esta vitamina liposoluble favorece la absorción de calcio y fósforo, por lo que ayuda en el correcto desarrollo de los huesos del can y evita la aparición de enfermedades relacionadas con el sistema óseo, como la osteoporosis. Por otro lado, la vitamina D juega un papel fundamental en el desarrollo de la musculatura del animal, favoreciendo el sistema nervioso e impulsando las contracciones musculares, hecho que beneficia especialmente a las razas de perro corpulentas como el american staffordshire terrier. Así mismo, esta vitamina también beneficio al sistema inmunitario del animal.

En nuestro caso, cuando tomamos el sol la piel absorbe directamente la vitamina D, sin embargo, cuando se trata de los animales, el pelo que recubre todo su cuerpo impide que pueda llegar a la dermis y, por tanto, el aceite transformado en vitamina D se queda en el pelaje del can. Así pues, después de un largo rato tendidos al sol, los perros lamen sus patas y el resto del cuerpo para conseguir absorberla.

Si pensabas que los beneficios del sol para los perros se reducían en la absorción de vitamina D estabas muy equivocado, y es que la luz solar también ayuda a producir una mayor cantidad de serotonina. Esta sustancia química producida por el organismo actúa como neurotransmisor para mantener el estado de ánimo estable, por lo que podríamos decir que se trata de uno de los antidepresivos naturales más efectivos. De esta forma, al tumbarse al sol el perro favorece la producción de dicha sustancia, promueve la sensación de felicidad transmitida por ella y, por ende, mejora su estado de ánimo. Así pues, podemos decir que otra de las razones por las cuales a los perros les gusta tanto el sol es porque, simplemente, les hace felices.

Además de todo lo anterior, la exposición a la luz solar favorece la segregación de melatonina, hormona encargada de regular el ciclo del sueño en los animales. De esta manera, al segregar más cantidad de esta hormona el can consigue incrementar la calidad de las horas de sueño así como regularlas y descansar plácidamente.

Como es evidente, tomar el sol también proporciona calor a los perros en los días más fríos. De esta forma, además de exponerse a la luz solar para obtener vitamina D, sentirse mejor emocionalmente y físicamente, lo hace para combatir las bajas temperaturas del invierno. Así mismo, existen perros más resistentes al frío que otros, por lo que lo más vulnerables, como los chihuahuas y otras razas de pelo corto, tienden a necesitar pasar más tiempo tumbados al sol.

El pelaje de los perros de edad avanzada es mucho más débil que el de los canes jóvenes, por lo que son más propensos a sentir frío y notar un incremento del dolor de sus articulaciones en caso de sufrir enfermedades reumáticas. En este sentido, tomar el sol alivia esta sensación y les ayuda a no sentir tantas molestias.

Después de hacer un repaso por los principales beneficios de tomar el sol en perros resulta imprescindible aclarar si realmente es bueno o no para ellos. Pues bien, aunque nos pueda parecer que tras conocer los datos anteriores la respuesta ha de ser un rotundo «sí», lo cierto es que es un «sí sin excederse«. En aquellos perros en periodo de crecimiento, tomar en exceso el sol podría provocar la absorción de más vitamina D de la necesaria, lo cual desencadenaría en un exceso de calcio que podría llevar a una incorrecta formación de la mandíbula, dientes y alteraciones en el sistema nervioso, muscular y óseo. Con esto no queremos decir que no debamos dejar que nuestro cachorro se tumbe al sol, sino que debemos estar pendientes para evitar que lo haga durante muchas horas al día.

Por otro lado, los perros de pelo blanco, pelo corto o muy corto pueden llegar a sufrir quemaduras, golpes de calor o insolaciones si se exponen al sol durante muchas horas seguidas. Estos canes no cuentan con un pelaje tan resistente como el resto y, por ello, debemos extremar las precauciones si queremos que la luz solar se convierta en algo beneficioso para ellos, y no en todo lo contrario.

Precauciones a tener en cuenta

Para evitar que el sol provoque daños en nuestro perro, aconsejamos tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Procura que tenga agua fresca siempre disponible.

En épocas de mucho calor, refresca a tu perro humedeciendo su cabeza.

Actualmente, el mercado de productos para animales también nos ofrece protectores solares para perros, si el tuyo es un can sin pelo o pelo muy corto, no lo dudes y hazte con uno.

Evita que el perro se tumbe al sol durante muchas horas seguidas, o durante las horas de más calor del día.

No rasures el pelo de tu perro. Los canes cuentan con dos tipos de pelaje que les permite adaptarse a los cambios de temperatura. Cortar en exceso su pelo solo los haría más vulnerables frente a los rayos ultravioleta.

Si presenta síntomas de golpe de calor o insolación, retíralo inmediatamente del sol y refréscalo con paños de agua fría. En caso de no mejorar, acude al veterinario.

Señales de alerta ante un golpe de calor en perros