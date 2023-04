Las experiencias de Franco Ferreyra Bonnín en la Liga Argentina

El Juvenil jugador de Rocamora Franco Ferreyra Bonnín, de 17 años, tuvo una nueva experiencia en la Liga Argentina de Básquetbol en esta Temporada 2022-23. Lo hizo con más minutos en cancha y dentro del plantel de los doce. “Franki”, como lo apodan, habló sobre la gran oportunidad de vestir la camiseta Roja y su experiencia junto al plantel profesional y el equipo de la categoría U17.

El integrante de la cantera roja estuvo presente en la temporada 2021/22 y en la 2022/23. Con la llegada de Agustín Pujol estuvo dentro del plantel de los 12 titulares y hoy cuenta sobre esta nueva experiencia. “Fue una experiencia única, es la primera vez que participo como parte del plantel; en la temporada pasada tuve poca participación, esta temporada estuve sumado de lleno al plantel dentro de los doce y eso fue muy gratificante. El convivir con jugadores profesionales, viajar, conocer estadios y jugadores; llevarme nuevas experiencias fue muy bueno. Es una oportunidad que no se da todos los días y hay que aprovecharla”, aseguró en el inicio de la charla.

A su vez, señaló los aspectos en los que desarrolló jugando con el primer equipo. “Pude incorporar y mejorar el aspecto del tiro que al principio costó, hubo que hacer entrar en razón a la cabeza, aprender a jugar de una manera, cambiar el tiro de tres puntos; más que nada lo que tuve que cambiar. Agustín (Pujol) me ayudó y me insistió en que si quería jugar necesitaba un tiro más efectivo, un poco más rápido y por suerte lo pude llevar a cabo y mejorar la concentración. Por supuesto, todos los sistemas tácticos se van aprendiendo y desarrollando”, indicó.

También, Franco Ferryera Bonnín comentó sobre la relación y el aprendizaje con el entrenador Agustín Pujol. “Una gran persona, muy solidaria y muy profesional, un gran técnico; la verdad que me ayudó mucho siempre haciéndome saber en lo que tenía que mejorar. Agradezco mucho por la confianza que me dio y él me hizo entender que si entreno me puedo dedicar a jugar al básquet”, señaló.

Franco, asimismo, participa con el equipo de la categoría U17 en la Liga Provincial y el Torneo Asociativo, jugando la Segunda Fase habla de la experiencia con los pibes. “Arrancamos con el pie derecho, ganamos dos de dos de local, estamos bien, al equipo se lo ve con muchas ganas de seguir mejorando y siempre poniendo al equipo por encima de las individualidades. Estamos sólidos, seguramente hay aspectos a mejorar, pero estamos bien, es un gran mérito del entrenador Federico Grattarola, por más que a veces nos reta”. (Risas…)

“Ser jugador de Rocamora es una sensación muy linda, uno juega en un club realmente grande, con mucha historia a nivel local y provincial, es un privilegio y también es desafío porque no venimos de buenas temporadas y uno quiere salir de esa situación ayudando desde el lado que nos toque estar”, cerró el jugador que en esta temporada ingresó en tres partidos y anotó 4 puntos. Dos contra Zárate Básquet como visitante y otros dos ante Club Del Progreso, en el Paccagnalla. También vio acción en la victoria 88-77 contra Atlético Pilar.

