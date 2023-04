Información de Colón

Colón busca convertirse en un destino de reuniones y eventos: Una delegación colonense participó del 18 al 20 de abril en Buenos Aires, del Congreso de Turismo de Reuniones “Meet Up”. Estuvieron presentes el secretario de Turismo y Cultura Federico Escher, representantes de Termas Colón y del Centro Comercial y de la Producción.

La finalidad del Congreso es generar reuniones con distintos organizadores de eventos de tipo deportivo u otros de Argentina, Uruguay y Chile, reuniones corporativas o capacitaciones de empresas que bonifican a sus empleados con viajes de incentivo.

En esa línea, Colón podrá ser el destino para distintos grupos de trabajadores con estos beneficios de estadía que premian su desempeño.

Federico Escher comentó que se llevaron a cabo reuniones con distintas agencias e instituciones, entre ellas, la Asociación Argentina de Tenis que programan viajes de capacitaciones a docentes del ámbito del tenis que buscan lugares con canchas y con capacidad de alojamiento.

“Esta Asociación está planificando un evento regional y nacional y evalúan el destino Colón como sede para el desarrollo del mismo. También mantuvimos reuniones con agencias de viaje que trabajan con grupos, eventos deportivos, y agencias uruguayas con distintos clientes que participan de eventos deportivos como maratones o ciclismo” señaló.

En ese sentido, el secretario de Turismo y Cultura explicó que Colón es una potencial sede para realizar este tipo de eventos y organizaciones.

Por otro lado, agregó: “Conversamos con una agencia de viajes mayorista que nuclea a tres mil agencias minoristas, les interesa Colón, por lo que invitamos a todos a conocer el destino y las distintas virtudes del destino para luego planificar la posibilidad de realizar eventos o reuniones en la Ciudad” indicó.

Para finalizar, el secretario de Turismo de Colón señaló: “Nuestra presencia fue muy buena, con excelente aceptación de todos los organizadores mencionados, un buen punto de partida para seguir gestionando a Colón como sede de turismo de reuniones en el marco nacional” puntualizó.

Se realizó en Colón un importante taller de formación gerontológica en Diabetes: El pasado sábado se llevó a cabo a sala llena un taller de formación gerontológica en diabetes. El mismo fue dictado por el Dr. Mario Rappaportt, de Santa Fe. También estuvieron presentes la Lic. en pie diabético Laura Pereyra de Buenos Aires y la Lic. Janet Jacquet, nutricionista de la Municipalidad de Colón.

Fue una gran jornada en la que participaron más de 150 personas, junto a cuidadoras de adultos, enfermeros de todo el departamento que buscaron información sobre la diabetes. Desde el Área de Adultos Mayores de la Ciudad de Colón, se ha trabajado fuertemente para poder brindar herramientas a quienes tienen a su cargo el cuidado de algún adulto mayor, para interiorizar al público y especialistas sobre síntomas, cuidados, estadíos de la enfermedad y comprender y dar un punto de vista más profundo sobre este padecimiento.

El próximo 20 de mayo volverá a dictarse la capacitación gratuita y abierta a todo público.

Una decisión de la gestión municipal

Estuvo presente el Intendente José Luis Walser, quien expresó: «nuestra decisión como gestión es atender los dos extremos de la sociedad y por eso trabajamos en el cuidado de la Niñez y de los Adultos Mayores. El área Municipal hace un gran trabajo, pero sabemos que los principales actores del acompañamiento integral a nuestros mayores son los cuidadores y los Enfermeros».

«Quiero agradecerles la vocación y el amor con el que llevan adelante este trabajo porque para cuidar un adulto mayor que muchas veces atraviesa una patología compleja, se debe tener vocación y amor. Por eso elegimos formarlos, son ellos quienes sostienen la calidad de vida de nuestros abuelos por eso acompañamos esa vocación y ese amor con herramientas», comentó el Presidente Municipal.

Gino Tubaro llegó a Colón y brindó una charla sobre tecnología y crecimiento personal: Ante una sala llena, se presentó el inventor argentino Gino Tubaro en el Salón Mora Negra de nuestra Ciudad, hablando sobre tecnología y oficios del futuro. Lo hizo en el marco del Programa Municipal de Desarrollo e Innovación Productiva que impulsa la Municipalidad de Colón, que lanzó con la presentación de Tubaro, el ciclo de capacitaciones en Oficios del Futuro en programación e impresión en 3D.

Por la tarde brindó un taller en el mismo lugar donde brindó más detalles de su emprendimiento y las técnicas de impresión.

El Intendente José Luis Walser le dio la bienvenida a la Ciudad al joven talento argentino, quien fuera nombrado por el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama y destacado por sus inventos con impresiones 3D: «Tener a Gino acá hoy es un orgullo también para Colón. Sin duda que va a ser de mucho provecho para todos nuestros chicos, que pueden ver en Gino a alguien que pudo hacer cosas buenas, no solo triunfar personalmente, sino también aportar a la comunidad, que es lo que él hace todos los días y que no tengo duda, muchos de los chicos que están acá, lo hacen a su manera o lo harán en un futuro».

La jornada fue declarada de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Educación de Colón. José Luis Walser también felicitó a los jóvenes por su participación. En esa línea, afirmó: “esto es un entender conjunto de que necesitamos hacer cosas para el desarrollo de nuestra ciudad. Nuestro objetivo en este proceso de transformación que tenemos es generar que Colón sea un polo de desarrollo económico integral», comentó el Presidente Municipal.

Al finalizar la charla ante estudiantes de toda la Ciudad, Gino Tubaro expresó: “Gracias por recibirme amigos de Colón, estuve contándoles un poco lo que hacemos con impresión 3D, cómo transformamos chicos en superhéroes” sostuvo.

“Había más de 500 chicos que en ningún momento ninguno se distrajo, fue hermoso ver cómo prestaban atención, hacían preguntas, estaban enganchadísimos con la charla”

“Espero que esto sirva para ver más chicos motivados en usar la tecnología, en nuestro caso para transformar en superhéroes, y en el caso de ellos para hacer mejoras en la Ciudad o quién sabe, transformarse en el nuevo Gino Tubaro” puntualizó.

Gino Tubaro es conocido por sus proyectos de creación de prótesis en 3D para personas con discapacidades, especialmente para niños. A los 18 años, fundó Atomic Lab, una empresa de tecnología que se enfoca en soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas.

A través de su trabajo en Atomic Lab, Tubaro ha creado prótesis personalizadas utilizando tecnología de impresión 3D de bajo costo y ha ayudado a muchas personas en todo el mundo. También ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo y ha sido galardonado con varios premios y distinciones, como el Premio Innovadores menores de 35 Latinoamérica del MIT Technology Review.

Se vivió un fin de semana a puro golf en Colón: La Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Deportes, acompañó este fin de semana el torneo Federativo 2023 “160 Aniversario Ciudad de Colón”, que se llevó a cabo en el Golf Club de la ciudad. Más de 120 golfistas de toda la provincia participaron en el torneo, que formó parte del ranking del litoral.

El evento fue un gran éxito; contó con la organización del Golf Club de Colón y la colaboración del Municipio, Termas Colón, los socios y los cortadores de pasto que trabajaron arduamente para que la cancha estuviera en perfectas condiciones.

Los resultados fueron los siguientes:

Scratch Caballeros: Fransisco Magarielo 70

Scratch Damas: Mía Yaya 77

Caballeros:

Hasta 9: Fabricio Repetto 64

De 10 a 16: Carlos Cuffia 65

De 17 a 24: Liguen Almara Aymara 66

De 25 a 54: Diego Tebenko 62

Damas:

Hasta 30: Susana Marina 66

De 31 a 54: Isolda Monica 62

Approach: Daniel Beron 0,86

Long drive damas: Mía Yaya

Long drive caballeros: Santiago Miller

Ladies: Cristina Loker 83

Senior: Marcelo Monzon 65

ExtraHandicap: José Larocca 68

Equipo: Concordia 193 Golpes

El Golf Club de Colón agradece a todos los participantes por su compromiso y espíritu deportivo. La Municipalidad de Colón felicita a todos los ganadores y agradece a todos los involucrados en la organización de este importante evento deportivo para la ciudad.