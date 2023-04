Información de Colón

Más de 200 personas se inscribieron al curso municipal de Lengua de Señas: La Municipalidad de Colón dio inicio al curso básico de Lengua de Señas Argentinas de este año 2023, a cargo del equipo del área de Asistencia a las Personas con Discapacidad de la secretaría de Desarrollo Comunitario con una intérprete de lengua de señas y las capacitadoras sordas.

El Intendente José Luis Walser acompañó el inicio de la capacitación que se dicta en forma gratuita en dos turnos en dos sedes barriales de la Ciudad. Forma parte del Programa Municipal “Colón Camino a la Accesibilidad” y de todas las acciones que se llevan a cabo desde el Municipio relacionadas a la inclusión de las personas con Discapacidad.

“Tenemos en dos turnos más de 150 personas en las sedes Stella Maris y Medalla Milagrosa, aunque se anotaron 200 así que muchas quedaron en lista de espera” dijo Lorena Schlottauer, coordinadora del área Municipal.

También señaló: “Vemos como en Colón la gente quiere entrar al nuevo paradigma de lo que tiene que ver con Discapacidad y Comunicación Accesible, estamos muy contentos, el año pasado se recibieron treinta personas”.

Agradecida

Melisa Martínez, una de las personas que realiza la capacitación, afirmó: “El motivo principal por el que hago el curso es porque tengo uno de mis niños de cuatro años que sufre trastorno de lenguaje, además estoy estudiando docencia primaria”.

Dijo, además: “Es necesario que tengamos este espacio para poder capacitarnos porque vamos a llegar a las aulas y vamos a encontrarnos con distintas realidades, desde lo personal estoy agradecida porque esta capacitación no estaba a mi alcance, tenía que viajar para conseguirla”. “Como tenemos dos turnos mi esposo hará el curso de la tarde y podremos practicar” comentó.

Por su parte, Rocío Troncoso, capacitadora laboral de jóvenes y adultos de costura y bordado, expresó: “Realizo el curso de lengua de señas porque me he encontrado con la limitación de tener alumnos con esta discapacidad y no poder expresar mis conocimientos ni poder comunicarme bien con ellos”

“Quiero agradecer esta oportunidad de llevar el lenguaje inclusivo a toda la sociedad” puntualizó.

Con gran convocatoria el destacado investigador Carlos Skliar se presentó en Colón: La Ciudad de Colón recibió días pasados al investigador y docente Carlos Skliar, especializado en literatura, pedagogía y filosofía. Fue en el marco de una charla organizada en conjunto por la dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Colón y Escuela de Educación Integral N°2 “Rayo de Luz”.

Skliar, también escritor, se desempeña como Investigador Principal del CONICET y del área de Educación de FLACSO.

La jornada en Colón llevó por título «La educación como posibilidad de tener un mundo y una vida» en la cual se refirió a la inteligencia artificial, “nunca podrá reemplazar lo humano” afirmó Skliar.

También dio datos sobre cómo la pandemia afectó a las escuelas, y también del rol de la educación escolar como preparación para el futuro.

“En estas épocas aceleradas los niños pierden el interés por jugar por la urgencia de lo inmediato” sentenció además como concepto importante dentro de la charla. Y recomendó “dejar de cuidar el mundo para ser concretos: cuidar la vida».

También abordó la función de la escuela como función social y cultural. “Habitar: mi escuela. La escuela. Ser parte para estar haciendo cosas juntos”.

La capacitación otorga puntaje docente y lo recaudado con la inscripción fue destinado a beneficio de Rayo de Luz.