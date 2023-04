Ganadores en la fecha del Rally

GUILLERMO PITON (Ganador de la A6).

El del sur de la provincia obtuvo la segunda victoria en Estancia Grande al hilo y comienza a construir su campeonato.

“Llegamos a Estancia Grande sabiendo que no iba a ser un Rally fácil, ya que son caminos muy complicados, donde el paso de los autos hace que se rompa mucho, pero nos encontramos con un gran trabajo por parte del Municipio sobre los pisos y eso hay que destacarlo, también creo que el largar adelante al estar todo sano nos terminó beneficiando, el sábado largamos marcando una diferencia contundente, que fue lo que peso el domingo para ganar la carrera, ya que nos permitió ir fuerte donde se podía pero a la vez cuidar el auto en pisos que se iban rompiendo con cada pasada; el sábado tuvimos algunos inconvenientes pero rápidamente lo solucionaron los chicos del Equipo, por otra parte venimos trabajando mucho la hoja en lo previo con Juan (Capurro su Navegante) y hemos logrado tener buenas primeras pasadas, algo fundamental para poder estar adelante, Calabacilla es un tramo muy difícil que me encanta y ese trabajo hizo que pudiéramos estirar en la primera del domingo, para poder correr tranquilos lo que restaba de la carrera; tuvimos un rival increíble en Luciano Bonomi el fin de semana, él quedo muy contento con la carrera y nosotros por correr a ese ritmo, creo que se quedó con muchas ganas de seguir viniendo” Comento Guille que ostenta el Sub Campeonato 2022.

“Tengo que agradecer al Flaco y al Gabi, los chicos del Equipo que trabajan incansablemente para que pasen estas cosas, a mi Familia que me acompaña estando o la distancia en cada carrera y por supuesto a mis auspiciantes que son: YALE, BACI, BOURLOT MAXIFERRETERIA, KAESER, GRUPO EL RODEO, PUMA ENERGY, TRANSPORTES BODGAN, FESTO, GARWARE, CORRALON SANPIOSA, SCHELLER Y CIA, ALUPLAST ABERTURAS, JLP CONSTRUCCIONES, 3M, FULLCARGO y GRUPO ROSARIO MAQUINAS.

JUAN FORMIGO (Ganador de la N7 Light).

El Piloto de Santa Elena metió la segunda al hilo en el Rally de Estancia Grande y se empieza a transformar un quien marca el rumbo en la clase.

“El Rally de Estancia Grande fue un Rally, desafiante y exigente en cada PC, con mucho ripio y arena que no estaba acostumbrado, pero me supe adaptar y me gusto; pudimos volver a obtener el resultado de la primera fecha y estamos muy contentos por eso, queremos seguir por este camino; gran parte de este triunfo es de mi grupo de Mecánicos y Amigos (Fabian, Guido y Bruno), porque al auto no se le aflojo una tuerca, y también el excelente trabajo que hizo mi Navegante Hugo Carrasco llevándome de la manera que me llevo todo el finde”; conto el joven Piloto. que en 2022 ya comenzaba a demostrar con resultados parciales que estaba para más.

“Quiero agradecer a los Jefes de Equipo mi Papá “el Indio” y mi tío “Tape” , mis Tías que estuvieron presentes en este Rally, mis Amigos que me acompañaron, a mis Mecánicos , a mi Familia, a toda la gente de Santa Elena y Paraná que nos mandan sus buenas energías y a mis publicidades : Consignataria Ildarraz, Carnicería Le Radici, Drugstore Club 24, Gran Hotel La Paz, Frigorífico Feliciano, Ferretería Avenius, Trasporte Chancho va, Vinoteca La Borgoña y Pichón Neumáticos.