Estaba por prescribir pero se actuó a tiempo: Irá a juicio la causa por supuestos delitos contra el Municipio de Basavilbaso

Cuando todo parecía llegar a su fin y los plazos se vencían dejando en la nada la investigación por delitos económicos en perjuicio del Municipio de Basavilbaso, el caso se reactivó y la causa iría a juicio.

Según se pudo saber, el 4 de abril pasado la causa prescribía, pero un día antes, desde la Fiscalía se reactivó y el caso tiene como destino el juicio contra varios ex funcionarios municipales de la gestión Valenzuela.

Como fuera informado oportunamente, la causa fue iniciada en el 2015, a partir de las denuncias vertidas por el entonces intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, en un mensaje ante los medios locales, con duros cuestionamientos a la administración que lo precedió, cargando puntualmente contra Mariano Verbauvede, el ex Secretario de Obras y Servicios Públicos.

Aquella noche del 31 de diciembre de 2015 el Intendente enumeró una serie de situaciones que entendía irregulares, como el manejo de las «Viviendas Rurales», y las inconclusas cloacas de barrio Estrada, entre otras, lo que generó un gran impacto en la comunidad, salpicando a otros funcionarios de la administración Silvio Valenzuela.

La causa cayó en manos de la entones fiscal Melisa Ríos( hoy boca de Cámara), que inició de oficio una investigación, y convocó a Hein, quien pocas horas después formalizaría una denuncia que con el agregado de diversos elementos se tornó voluminosa.

A Verbauvede se le imputan varios hechos, como haber defraudado a la Municipalidad de la ciudad de Basavilbaso en su carácter de Secretario de Obras y Servicios Públicos, cargo desempeñado en el periodo 2011-2015 t junto a él, fueron también imputados Oscar Augusto Pereyra y los Ingenieros Silvio Ceferino Vallejo, Martín Caballero, Hugo Toneguzzo, Héctor Conte y Gisela Viola, por las inconclusas obras de cloacas en el barrio Estrada en marco del Programa «Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria» que vinculara al Municipio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio Federal, Inversión Pública y Servicios.

Como se recordará la comuna -representado por el entonces Presidente Municipal Silvio Gabriel Valenzuela- había suscrito -en julio 10 de 2014- un contrato de locación de obra con la firma INTECINT, representada por Oscar Augusto Pereyra, para que la empresa ejecutara los trabajos de ampliación de la red cloacal del barrio «Estrada», «certificándose falsamente un avance de obra del 81.63%, ejecutándose efectivamente el 35,81%», según entiende la Fiscal. La Dra. Ríos considera que se perjudicó al erario público al pagarse a la empresa referenciada por obras no realizadas efectivamente. Otro hecho por el que la Dra. Ríos imputara a Verbauvede fue el uso de maquinaria y personal del municipio, para los trabajos que se debían efectuar firmas que tenían a cargo obras adjudicadas por el Municipio. Además de -en un caso- utilizar vehículos y personal del Municipio para trasladar desde Concepción del Uruguay hasta la localidad de Basavilbaso andamios metálicos alquilados por Roberto Raúl Heubach para ser utilizados en la realización de la obra «Refacción cuba de tanque elevado y sustitución de cañerías de subida y bajada» -en el marco del Plan «Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria»-. Heubach cobró el anticipo financiero 128.778,00 pesos pero no ejecutó la obra. Otro hecho que se le imputa a Verbauvede es haber defraudado a la Municipio en su carácter de Secretario de Obras y Servicios Públicos en el marco de la «Construcción de Tres Núcleos Sanitarios y una Sala de Reducción en el Cementerio Municipal», por lo que también la Fiscal observa que el funcionario omitió realizar tareas propias de su cargo para impedir que se efectuaran pagos no ajustados al contrato, no culminándose la obra. Al constructor, Leonardo Jorge Luis Schaaf le imputa el delito de fraude a la administración pública en concurso ideal con uso de documento falso y falsedad ideológica.

Pasaron los años y la causa estaba a punto de prescribir, pero repentinamente desde la Fiscalía de la doctora Albertina Chichi, se dio un empujón administrativo y un día antes de los vencimientos, se reabrió y el caso está para ir a juicio.

Por estos hechos están concretamente imputados Mariano Gabriel Verbauvede, Silvio Ceferino Vallejo, Hector Oscar Conte, Oscar Augusto Pereyra, Leonardo Jorge Luis Schaaf, Gisela Lorena Elizabeth Viola, Martín Miguel Caballero Y Hugo Mario Toneguzzo.

Fue así que la semana pasada, en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, se constituyeron las partes, donde la Fiscal N° 4, doctora María Albertina Chichi y el doctor Fernando Javier Lombardi, Fiscal Coordinador, presentaron la remisión a juicio y ofrecieron pruebas que serán presentadas en el debate, cuya fecha y Tribunal deberán ser definidos oportunamente.