El Lobo recibe a El Linqueño

Gimnasia recibe el domingo a El linqueño por la fecha 8 del Torneo Federal A. El partido se jugará desde las 16 en el estadio Núñez. Joaquín Gil,  de San Pedro, fue designado como árbitro.

La programación completa es la siguiente:

Domingo 30

INDEPENDIENTE (CHI) CHIVILCOY SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 30/04/2023 15:30 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO  CONCORDIA ZAMORA * DANIEL ALFREDO PARANA LEZCANO GARCILANO* RODRIGO VICTORIA FOLMER * SANTIAGO  MARIA GRANDE

G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY EL LINQUEÑO LINCOLN 30/04/2023 16:00 GIL * JOAQUIN  SAN PEDRO NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO NARDELLI * MARTIN DANIEL  LUJÁN

DOUGLAS HAIG PERGAMINO DEPRO COLON (ER) 30/04/2023 18:00 FERREYRA * BRIAN GUSTAVO VENADO TUERTO RAMOS ERRASTI * MAURO LUCAS * ARRECIFES GONZALEZ * MARIANO  RAMON SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE

LIBRE: Sportivo Belgrano (San Francisco).

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