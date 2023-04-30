El Lobo recibe a El Linqueño

Gimnasia recibe el domingo a El linqueño por la fecha 8 del Torneo Federal A. El partido se jugará desde las 16 en el estadio Núñez. Joaquín Gil, de San Pedro, fue designado como árbitro.
La programación completa es la siguiente:
Domingo 30
INDEPENDIENTE (CHI) CHIVILCOY SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 30/04/2023 15:30 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO CONCORDIA ZAMORA * DANIEL ALFREDO PARANA LEZCANO GARCILANO* RODRIGO VICTORIA FOLMER * SANTIAGO MARIA GRANDE
G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY EL LINQUEÑO LINCOLN 30/04/2023 16:00 GIL * JOAQUIN SAN PEDRO NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN
DOUGLAS HAIG PERGAMINO DEPRO COLON (ER) 30/04/2023 18:00 FERREYRA * BRIAN GUSTAVO VENADO TUERTO RAMOS ERRASTI * MAURO LUCAS * ARRECIFES GONZALEZ * MARIANO RAMON SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE
LIBRE: Sportivo Belgrano (San Francisco).
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