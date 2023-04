El gobierno fortalece con equipamiento de trabajo a emprendimientos de la Economía Social de Colonia Elía

Con el objetivo de consolidar los espacios de comercialización de emprendedores y emprendedoras de la Economía Social de Colonia Elía, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y el intendente Gabriel Barbará entregaron maquinarias y herramientas en el marco del Programa Más Economía Social.

El senador por el departamento Uruguay, Horacio Amavet, y la viceintendenta Dina Belén Brossard, entre otras autoridades, también compartieron la actividad, realizada este viernes, en el Salón de Usos Múltiples de la localidad. Allí cinco emprendimientos locales recibieron hornos pasteleros, cortadora de fiambres, motoguadaña, motosierra, amasadora y sobadora.

Durante el encuentro con los emprendedores y emprendedoras, la ministra expresó: “Es emocionante y gratificante recorrer las localidades del interior de la provincia y ver cómo se van generando proyectos integrales que acercan derechos y generan condiciones dignas para todos y todas”.

“El gobernador Gustavo Bordet es promotor de llegar a cada punto de la provincia para acompañar los sueños y los proyectos de cada entrerriano y entrerriana en el lugar donde eligen vivir. Para esto hay que tener la decisión de trabajar en el territorio con el acercamiento de todos los derechos a la comunidad. El trabajo mancomunado del gobierno nacional, provincial y los municipios es una convicción de que los derechos de los niños, niñas, adolescentes y los adultos puedan contar con un Estado que acompaña el emprendedurismo y el desarrollo del deporte y la recreación”, agregó Paira.

Asimismo, el senador Amavet manifestó: “El Ministerio de Desarrollo Social siempre está presente en el territorio apoyando a los emprendedores, algo tan importante para el desarrollo de la economía social. En mi recorrida por el departamento veo que las obras llegan y los pueblos crecen gracias a las decisiones políticas del gobierno nacional y provincial”.

Por su parte, el presidente municipal agregó: “Con la ministra Marisa Paira hemos estado trabajando articuladamente para el desarrollo de nuestra comunidad. En esta ocasión, emprendedores locales reciben elementos de trabajo para tener mayores logros. Para las localidades pequeñas es muy importante apoyar a quienes emprenden en su ciudad”.

Más Economía Social

El Programa Más Economía Social es implementado a través de la Secretaría de Economía Social de la cartera Social de la provincia. En ese marco, el municipio recibió un aporte para adquirir los elementos destinados a fortalecer los espacios de comercialización de las y los emprendedores locales.

Gabriela Cano, una de las emprendedoras que recibió un horno pastelero, contó: “Le voy a dar un buen uso y me va a permitir realizar la elaboración de facturas y panes. Tengo un horno pizzero pero ya es viejito y no podía realizar muchas producciones y con esta entrega estoy muy agradecida porque me permitirá crecer en mi emprendimiento”.

“Con la amasadora y sobadora que recibí podré agilizar mi trabajo de realización de tapas de empanadas, ya que lo realizaba todo a mano. El emprendimiento es familiar, lo llevamos adelante con mi esposo y mis dos hijas. Realizamos la producción durante toda la semana que luego distribuimos en los comercios”, compartió, por su parte, Natalia Centurión.

A su vez, Adrián Mendoza, que está al frente de un emprendimiento de mantenimiento de espacios verdes y que recibió una motoguadaña y una motosierra, comentó: “Hago corte de pasto, poda de árboles, limpieza de terrenos y jardinería, y con la maquinaria que recibí podré ampliar mis tareas y fortalecer mi trabajo”.

Presencias

El encuentro también contó con la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Social, Muriel Stablun; el coordinador de Comedores del departamento Uruguay, Jorge Deniz, y el secretario de Desarrollo Social del municipio, Rubén Becker, entre otras autoridades.