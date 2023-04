Día del animal: 3 de cada 4 argentinos conviven con una mascota, y se ocupan cada vez más de su seguridad dentro del hogar

Según un estudio de Kantar IBOPE Media*, 3 de cada 4 argentinos conviven con al menos una mascota en su hogar, siendo perros y gatos los preferidos. Sin importar la raza ni edad, son un miembro más de la familia. Incluso, está probado científicamente que tener una mascota aporta beneficios para la salud como mejorar el estado físico, reducir el estrés y la presión arterial; además, ayudan a los menores de la familia con sus habilidades sociales y emocionales, según el último estudio de National Institutes of health de Estados Unidos (NIH).

Las familias consideran que cuidarlas íntegramente es fundamental y esto incluye su seguridad en los hogares. Sin embargo, muchas veces no queda otra alternativa que dejarlas solas durante un largo período de tiempo. A partir de esto, es que surge la necesidad de monitorearlas y protegerlas en todo momento y desde cualquier lugar.

En este sentido, las alarmas de seguridad resultan ser una herramienta necesaria para proteger a las mascotas. Los sensores especiales que no se activan ante la presencia de animales son uno de los más elegidos. “Hoy existen aplicaciones que permiten monitorear tanto el interior cómo el exterior del hogar y dejan saber a los dueños de casa qué está pasando las 24 horas mientras sus compañeros están solos”, explica Raúl Sias, director general de Verisure.

Los dispositivos actuales están pensados para proteger no solo a las personas sino también a los animales. “El 83% de nuestros clientes tiene mascotas, por eso nuestro portafolio contempla kits de alarmas recomendables para estos casos que incluyen, por ejemplo, fotodetector, perimetral y magnéticos en puertas que permiten cuidarlos mientras están solos y monitorearlos desde la app, independientemente de dónde estés”, agrega Sias. Por otro lado, “hay dispositivos disuasorios que expulsan humo no tóxico que son más que apropiados para familias con mascotas, ya que fueron diseñados para no atentar contra los animales y mantener a su vez protegido el hogar”, complementa Sias.

El día del animal es una fecha ideal para recordar la importancia de la seguridad de los miembros más divertidos del hogar y considerar las distintas herramientas para monitorearlos.