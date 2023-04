DEPRO le cerró sus puertas a Abrazo de Gol

Las únicas respuestas de hoy de Giuliana Cardozo parecieron una cargada o no entendió nada: “Si quieren venir la próxima yo me comprometo a cuidarles un lugar”, “Si necesitan hablar con alguien para retransmitirlo les paso el número de las radios que nos siguen siempre” y “quedo a disposición si necesitan algo del partido o del club durante el campeonato”. En la última década fui (Marcelo) encargado de prensa de un club. Me dieron vergüenza ajena recibir esos mensajes. Es la guía perfecta de todo lo que no debe hacerse con colegas, sobre todo visitantes.