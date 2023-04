Comienza una nueva edición de la Liga municipal de Vóley

Este sábado 15 y domingo 16 de abril dará comienzo la edición 2023 de la Liga municipal de Vóley con 58 equipos inscriptos representando a instituciones de Concepcion del Uruguay, San José, Villa Elisa, Santa Anita, Caseros, Pronunciamiento, San Justo y las Universidades UTN, UNER y UADER.

El sábado se disputarán los partidos de categoría juvenil en la cancha de Lanús.

Mientras que el domingo se jugarán los partidos de la categoría de 1ra división; donde la rama femenina jugara en Lanús y la masculina en Club Zaninetti.

El programa de partidos de las jornadas es el siguiente:

SABADO 16 DE ABRIL

CANCHA DE LANÚS

-14:00 Villa Las Lomas “A” vs Bajada U18 (Juveniles Fem Zona A)

-15:00 C.E.F. vs Lanus (Juveniles Fem Zona A)

-16:00 Pecari vs C.E.F. (Juveniles Masc Zona Única)

-17:00 Villa Las Lomas vs Caseros (Juveniles Masc Zona Única)

-18:00 Rivadavia vs Zaninetti. (Juveniles Masc Zona Única)

-19:00 CEF vs UNER ( Primera Masc Zona C)

DOMINGO 16 DE ABRIL

CANCHA DE LANÚS

-10:00 Villa +25 vs Pecarí (Primera Fem Zona A)

-11:00 Santa Rosa “B” vs Gimnasia y Esgrima (Primera Fem Zona A)

-12:00 Rivadavia A vs Bajada B (Primera Fem Zona B)

-13:00 Santa Anita vs Zaninetti (Primera Fem Zona B)

-14:00 Lanús “B” vs C.E.F. (Primera Fem Zona B)

-15:00 Villa Las Lomas vs Bajada “A” (Primera Fem Zona C)

-16:00 Santa Rosa “A” vs U.T.N (Primera Fem Zona C)

-17:00 U.N.E.R. vs Lanús “A” (Primera Fem Zona A)

CANCHA DE ZANETTI

-11:00 Villa Las Lomas “A” vs Entrerrianos (Primera Masc Zona A)

-12:00 Pecarí vs Caseros (Primera Masc Zona A)

-13:00 Zaninetti vs Bajada Grande “A” (Primera Masc Zona A)

-14:00 Rivadavia vs Gimnasia y Esgrima (Primera Masc Zona B)

-15:00 Bajada Grande “B” vs UADER (Primera Masc Zona B)

-16:00 Villa Las Lomas “B” vs Unión y Recreo (Primera Masc Zona B)

-17:00 U.T.N. vs Pronunciamiento (Primera Masc Zona C)

-Libre: Zaninetti U 20.